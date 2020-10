$100 millones por Hazard, una apuesta poco rentablepara el Real Madrid

Las lesiones han sido una maldición para Eden Hazard, las mismas no le han permitido alcanzar un buen desempeño dentro del club español. Desde su llegada al equipo merengue el 13 de junio del año pasado, los goles que ha logrado ejecutar han sido escasos, por no decir inexistentes. Ayer se cumplió un año desde que el futbolista belga hizo una anotación. El gol lo metió el 5 de octubre de 2019 ante el Granada. Desde entonces Hazard no ha vuelto a correr con la misma suerte.

Hazard ha obtenido dos títulos a nivel nacional (una Premier League y una Copa de la Liga) y uno a nivel internacional (una Liga Europa de la UEFA). EFE

Lo que parecía ser la llegada de un cohete que tenía altas posibilidades de despegar hacia la luna, poco a poco fue perdiendo fuerza.

De acuerdo con As, Hazard fue fichado por $100 millones, una suma que hasta ahora ha sido catalogada como una mala decisión por parte del Madrid.

Una realidad es que antes de pisar la cancha, Hazard ya llevaba una gran presión sobre sus hombros. El delantero venía de ganar el Balón de Plata del Mundial de Rusia en 2018. A estos hechos se suman las altas expectativas de su desempeño, ya que le tocó portar la camiseta con el número siete, dígito que perteneció a Raúl, Cristiano, Butragueño, jugadores que lograron marcar un antes y un después en la historia del club.

Cifras

De acuerdo con las estadísticas de medios internacionales, Hazard ha jugado 1,545 minutos con el Real Madrid, repartidos en 22 choques (seis de Champions y 16 de Liga). Además, apuntan que ha brindado siete asistencias, recibido una sola tarjeta amarilla, ninguna roja y ha marcado un tanto.

Por su parte, As en una publicación remarca que en total el belga ha disputado 1,172 minutos desde el 5 de octubre, en 16 partidos diferentes, incluyendo el partido de vuelta de Champions ante el City, disputado en agosto. El Madrid vio acción en 51 encuentros entre todas las competiciones.

El panorama para el futbolista es más complicado de lo que parece. Hasta el momento, Hazard solo ha visto acción en cuatro partidos completos y en los 18 encuentros restantes, en dos entró al campo desde el banquillo y en 16 fue sustituido por lesiones o por decisión técnica.

En otro análisis, As indica que en Champions jugó seis partidos y solo completó uno, el del empate en casa (2-2) ante el Brujas. En Liga fue titular 14 veces, siendo relevado en 11. Su precisión y capacidad goleadora en el equipo blanco es apenas 0,05 anotaciones por partido y brinda asistencias cada tres partidos.

Expertos han criticado fuertemente su desempeño, igual que el aumento de su peso. “Debió permanecer en el Chelsea”, han publicado analistas deportivos a través de las redes sociales.

Lesiones

En la temporada pasada, de los 51 partidos del Real Madrid, Hazard se ausentó 24 debido a diversas molestias físicas.

Desde su entrada al onceno español se le han detectado lesiones musculares, una de ellas en la pierna derecha.

El jugador no ha salido de la camilla producto de distintas molestias en el muslo y otras áreas del cuerpo. El año pasado se perdió los tres primeros partidos de LaLiga. Luego le comenzaron los problemas en un tobillo, traumatismos, contusión perimaleolar, fisuras, entre otras.

En el Mundial de Rusia 2018 fue la figura de la selección belga que obtuvo el tercer puesto y fue premiado con el Balón de Plata al segundo mejor jugador del torneo. EFE

En esa misma línea, Infobae anota que el delantero no ha cesado su historial de lesiones en el Madrid. Recientemente sufrió una lesión en la pierna derecha, cuando había sido incluido por primera vez en la convocatoria para jugar el partido de LaLiga contra el Valladolid.

El Real Madrid dio a conocer la noticia a finales del mes pasado mediante un comunicado, donde especificaba que el belga había sido sometido a varias pruebas para verificar la gravedad de su lesión.

Hazard todavía no ha debutado con su equipo esta temporada. La lesión también le impedirá estar con su selección para los partidos internacionales de la próxima semana contra Costa de Marfil (8 de octubre), Inglaterra (11 de octubre) e Islandia (15 de octubre). Se espera que tras su periodo de descanso pueda volver al ruedo.