Gonzalo Soto Cortázar: 'Está en mi ADN, el objetivo siempre será el título de campeón'

Con el San Francisco F.C. alcanzó el subcampeonato en el Clausura 2019, empatando 1-1 y perdiendo la final por penales ante el CAI, el otro club de Panamá Oeste que le disputa las preferencias en la provincia. Fepafut-LPF

El técnico Gonzalo Soto, entrenador del San Francisco F.C. busca después de dos años (2019-2020), retornarle la alegría a la afición franciscana con un título que consolide su proceso. Desde lo futbolístico 'los monjes' han mostrado en estos dos años un fútbol vistoso, atractivo y con efectividad, pero no han pisado firme en los últimos escalones de la escalera para recibir la Copa con la que se premia y brinda el campeón.Ex jugador colombiano, con un pasado notorio en el club América de Cali (Colombia) en la década de los 80' cuando el club 'escarlata' brilló como protagonista del fútbol de Suramérica, tiene como carta de presentación los dos títulos logrados con el Tauro F.C. (Clausura y Apertura 2003). El propósito actual de ganar el torneo Clausura 2020 de la Liga Panameña de Fútbol se encuentra con, aparte de las secuelas que la pandemia ha dejado en el rendimiento deportivo, el complicado Plaza Amador que les cerró el paso en el último torneo del 2019 para avanzar a las semifinales.

Desde que tomó el San Francisco en 2019, lo ha acercado a un título que les es esquivo desde hace seis años, ¿cómo ve las posibilidades en este atípico torneo que inicia su definición?

Cuando tomo el San Francisco en 2019, tomo un equipo que venía de no entrar en las finales, de estar a la expectativa de ciertas cosas que no habían podido lograr. Tuvimos que cambiar mentalidades, formar, ordenar etc. Durante el 2019 se alcanzó un nivel muy alto, llevamos el equipo al máximo gracias al esfuerzo de los jugadores, al crecimiento, al entender que para conseguir un título hay que tener profesionalismo, dedicación y responsabilidad.

El equipo volvió a tomar ese nivel: el del San Francisco de años atrás que era siempre finalista, donde fue campeón. Se dio la final del Clausura 2019 que perdimos con el CAI, por penales, con un gran sinsabor pero también con la satisfacción que habíamos conseguido cosas. El jugador entendía el por qué estaba en San Francisco, volvía a tomar seriedad y responsabilidad de equipo grande y seguimos en ese tono.En este torneo Clausura 2020 todos los clubes estamos viviendo una situación difícil por el alto de siete meses. Nosotros afrontamos todas las situaciones adversas que se han vivido con la covid-19 y ahora con sanciones a jugadores, lesiones, falta de muchos jugadores, pero seguimos en la pelea. Nos hemos sobrepuesto porque el fútbol tiene que estar por encima de las dificultades, porque el afectado no es solamente el fútbol, es el mundo, y tenemos que seguir adelante con fuerza y dedicación.

¿Valora el hecho de que se haya podido llegar a la conclusión de un torneo en el 2020?

Sí, es un esfuerzo muy grande el que han hecho los directivos, se lo he dicho al presidente del club y a varios dirigentes, el fútbol tiene que seguir, como la misma sociedad, con cuidados, cumpliendo con los parámetros de conducta y de salud que nos recomiendo el Estado.

Para el año entrante 2021 se tiene programado un abordaje de la Liga Panameña cambiando el formato e incorporando un equipo de Veraguas y otro de Herrera para regionalizarlo, ¿le parece el camino para darle un vuelco total a la competición?

Creo que es importante porque al descentralizarlo, le da posibilidades a ciudades y provincias a que muestren su fútbol, en la medida en que sea para mejorar será positivo. Todo eso ayuda al jugador a que tenga otra visión del fútbol nacional, ir a Chitré, a Santiago, que vaya y juegue en otros estadios, va a generar otras expectativas y el querer conocer más de nuestro fútbol.

Su capacidad y habilidad para transmitir el mensaje a los jugadores, como el tener un proceso con más tiempo, podrían marcar una diferencia ante un Plaza Amador conducido por el avezado técnico Jorge Dely Valdés. FEPAFUT/LPF

El San Francisco tiene el sello de su conducción, juega bien, marca goles, ¿hay quienes sostienen que lo único importante es ganar mientras que otros que se debe ganar jugando bien, ¿en qué orilla se ubica usted?

Hay muchas formas de ganar, me inclino más por el jugar bien. Me crié y me hice en un equipo (América de Cali) que jugaba muy bien al fútbol, que en su momento tuvo los mejores jugadores de Suramérica, que por años fuimos el mejor equipo de Suramérica, entonces creo que quedé con ese ADN de ganador, fuimos pentacampeones y logramos una cantidad de títulos jugando bien. Nosotros nos debemos a una hinchada, a brindar un espectáculo. Habrá gente que dirá que solo es ganar, pero son también las formas, jugando bien se puede ganar, se pueden conseguir resultados positivos, es la manera en que el fútbol vaya creciendo, que el jugador entienda que con jugar bien al fútbol se le abren más ampliamente las puertas. Es importante que la gente quede satisfecha. Nosotros luchamos día a día para lograrlo.

¿Cómo entró en el fútbol?

Creo que el futbolista nace, en la escuela lo jugaba, en el colegio me encantaba. Un día me llevó un amigo de mi papá a entrenar en el club América porque vio que me gustaba mucho, él tenía ciertas amistades en el América (Colombia) y me dijo que si quería jugar allí. Me gustó la idea, comencé en el equipo juvenil, pasé a la Reserva y en poco tiempo estaba debutando en el fútbol profesional por mis condiciones, por la estatura (1.81 m.), se me fueron dando las cosas más fáciles.

¿El primer partido como profesional?

Fue frente al Cúcuta Deportivo (Colombia). Yo jugaba en la categoría juvenil y luego en la reserva de 8, de volante, tenía gol, le pegaba muy bien a la pelota y se dio la lesión de un compañero en ese momento, un defensa central del primer equipo, y el técnico de la primera división le preguntó al entrenador quién había disponible de la reserva. Él le dijo que yo era volante pero podía desempeñarme bien como defensa central; fue un miércoles y el día domingo estaba debutando. Empatamos 1-1, fue en febrero o marzo de 1983, luego tuve la fortuna de viajar con el equipo para disputar la Copa Libertadores de América.

¿Sus padres no se opusieron?

A mí me gustaba el fútbol, mi papá insistió que tenía que estudiar, terminé mi bachillerato, vi el fútbol y tomé esa decisión, le dije: voy a ser jugador de fútbol. Hubo regaños, de todo, los padres quieren otra profesión para uno, pero vio que tenía las condiciones y la mentalidad para llegar. Al año tenía un nombre reconocido y un nivel profesional.

Mirando hacia atrás, ¿hoy escogería otra profesión?

No, porque el fútbol fue mi ambición, en ese momento fue mi proyecto de vida. Me metí de lleno, fui profesional, me gusta el respeto que se maneja, la disciplina que se necesita cuando quieres lograr algo, te llena de buenos valores que si los sabes aprovechar al máximo, te da una vida ordenada, seria, respetable. Me llenó porque era el tipo de vida que yo quería.

En el Apertura 2019 hicieron un torneo casi impecable y eran candidatos al campeonato, hasta cuando por una sanción administrativa les obligaron a jugar un playoff en el que los eliminó el Plaza Amador. En este Clausura 2020 les ha vuelto a tocar Plaza Amador ¿ve más complicado el panorama?

Desde que vine al San Francisco les dije a los jugadores: llegué aquí para ser campeón, a pelear por título, por el primer lugar. Es una aspiración de mi ADN, soy un técnico ganador al mil por ciento y lo inculco como una consigna. Es un rival difícil que respeto, pero el objetivo siempre es el título, el campeonato.

Palabras en juego

¿Esquemas tácticos o jugadores?

“Los que juegan son los jugadores. El porcentaje más alto lo aportan los jugadores porque son los que entran al campo y los que lo definen. Puedes parar el equipo como quieras 4-3-3, 3-5-1, 4-4-2 etc., el sistema que quieras, pero si no tienes buenos jugadores para ejecutarlo, jugadores que estén en su máximo rendimiento, no vas a conseguir lo que pretendes, por más que quieras. Hay un trabajo que sustenta el proceso, pero los sistemas y las formas dependen de la calidad de los jugadores que tengas. Si tienes buenos jugadores puedes hacer buen fútbol, si tienes malos jugadores van a hacer mal fútbol, eso no cambia”.

Gonzalo Soto, disciplinado y planificador. ASM

Selección de Panamá una mirada hacia el 2021

“Tenemos que entender que es un proceso nuevo, con un técnico nuevo que está conociendo los jugadores, su idiosincrasia, el medio, una cantidad de cosas, es muy complejo. Uno lo ve fácil, se ve una pelota rodando y 22 tipos detrás de ella, pero detrás de eso se generan una cantidad de cosas. Panamá está haciendo las cosas bien, va por buen camino, con un técnico que tiene toda la capacidad, es cuestión de esperar, de no apresurarse. Han pasado 4 partidos (amistosos) internacionales, no es un margen para valorar, tenemos que darle todo el apoyo porque cuando a la Selección le va bien a la Liga Panameña también, la gente quiere ver fútbol nacional.