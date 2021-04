'Nacho' Quintana: 'Hay que asumir riesgos y qué mejor que una oportunidad como esta'

El 31 de diciembre de 2020 la Fepafut anunció la contratación de Ignacio Quintana como técnico de la Selección Femenina de Fútbol. Desde el mes de febrero ejerce su cargo. Fepafut

La Selección Femenina de Fútbol viaja en estos momentos rumbo a Japón, en donde enfrentará en Tokio a su similar nipona el próximo domingo 11 de abril a la 1:30 de la tarde (11:30 de la noche del sábado en Panamá). Será la segunda incursión del conjunto nacional bajo la conducción del entrenador mexicano Ignacio Quintana, después de haberlo hecho ante Guatemala el pasado mes de febrero.

Teniendo como acompañantes en el cuerpo técnico a Raiza Gutiérrez y Tania Camposortega, el objetivo está inicialmente en llegar con altas horas de preparación y fogueo para las eliminatorias de la Concacaf (en fechas aún por establecer), que definirán los cupos para el mundial femenino a celebrarse en Australia-Nueva Zelanda, en 2023.

Previo a su partida, Quintana abrió amablemente un espacio en su agenda de trabajo para permitirnos esta entrevista, una charla que cerró con una singular apreciación de lo que le gustaría ver al final como su legado: “Cuando yo vea a una niña panameña que trae puesta la playera (camiseta) de Marta Cox y no trae la de Felipe Baloy, voy a decir que el proyecto ya está. Las jugadoras tienen que ser protagonistas y no los jugadores”.

Conoce el fútbol femenino mexicano, el nicaragüense, ahora que conoció el panameño, ¿qué característica le resalta?

Encontré en Panamá mucho talento técnico y físico; a veces uno piensa que el talento es nada más con el balón, pero también sin balón encontré mucho talento en cuanto a la fuerza, la resistencia, y su biotipo es muy bueno; para nuestra sorpresa también nos encontramos con muchas niñas jugando. Pasamos por algunos barrios y vimos niñas jugando fuera de su casa con un balón, eso habla muy bien de las mujeres aquí, que se les permite jugar fútbol; todavía hay muchos paradigmas que romper porque culturalmente cuando nace una niña se le regala una muñeca y cuando nace varón entonces le llevo un balón; tenemos que cambiar ese paradigma y que también la niña pueda tener el balón desde chiquita. Me sorprendió, gran parte de nuestro proyecto va destinado a ellas, queremos trabajar desde la base con la profesora Raiza Gutiérrez y la profesora Tania Camposortega.

La experiencia de los dos primeros partidos de fogueo en febrero ante Guatemala (una derrota y una victoria), ¿le hizo modificar su planificación inicial o se la reafirmó?

Como todo, uno lo ve desde afuera y puede ejercer su opinión y tener en ese momento una idea muy clara con respecto a lo que se quiere hacer, pero tiene que adaptarse a lo que ve desde adentro; no hay mejor forma de comenzar un proyecto que con partidos. Tuvimos estos partidos y fue una gran oportunidad de conocerlas desde el día uno.

Se perdió el primer partido, pero encontramos la forma junto con el grupo de jugadoras y el cuerpo técnico de resolverlo en pocos días, y esa parte de resolver las cosas en tres días fue un gran paso; entender que tampoco podemos venir a imponer nuestras ideas por mucho que hayamos analizado. Los análisis solo sirven para disminuir la incertidumbre, pero es fútbol y cuando silba el árbitro es un partido nuevo. Hasta que uno lo vive no puede tener las ideas bien claras, inclusive le puedo decir ahora que seguramente regresando de Japón tenemos otras cosas que trabajar. Así se trabaja en selecciones, por momentos.

¿Somos fuertes en ataque o en defensa?

Es complicado hallar el equilibrio en esa balanza. Creo que todos los equipos en el mundo quisieran encontrar ese equilibrio y ni los mejores equipos del mundo podrían decir que tienen la mejor defensa y la mejor delantera. Lo que he visto es que tenemos mucho talento, nos encontramos con jugadoras que acá nos decían: “Es que la veterana Marta Cox”, y vemos que Marta Cox tiene ¡24 o 25 años! Entonces ese talento junto con esa experiencia de las jugadoras es lo que nos está dando el equilibrio, sin importar si es defensivo u ofensivo, sino en general. Línea por línea tenemos jugadoras jóvenes con talento, experiencia y madurez; nos ayudan a encontrar las soluciones de equilibrio.

Para nosotros no son futbolistas, son personas que juegan fútbol y tratamos de que su crecimiento sea integral. La psicología nos ha ayudado un poco en eso y vamos a tratar de trabajarlo desde el perfil de los entrenadores que estén al frente de estas niñas, para que esta confianza y estas ambiciones se las inculquen desde chicas, que siempre busquen y aspiren a crecer más.

El fútbol femenino estuvo cerca de tener un punto de inflexión si clasificaba al Mundial de Francia 2019. El objetivo ahora, con usted al frente, es la Copa Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023. Para lograrlo, ¿en qué aspecto principalmente tiene que crecer? ¿Es solo una ilusión llegar al Mundial o es factible?

Con la ilusión siempre hay que trabajar, ver hacia arriba pero con los pies en la tierra. Lo platicamos en Guatemala y les comentaba que siempre hay que tener aspiraciones altas, pero estar conscientes primero de dónde estamos y la realidad de Panamá es que está en la construcción de los cimientos para poder crecer.

Se ha hablado acerca de que se estuvo muy cerca de clasificar al Mundial de Francia; podemos hablar de muchas de las razones por las que se llegó a ello, pero en el fútbol es muy difícil hablar de obligaciones y pensar que si en el proceso pasado se estuvo a punto de llegar, sea una obligación clasificar al siguiente; me parecería un poco irresponsable basarme solo en eso.

Hay muchas cosas que mejorar aquí en cuanto a infraestructura; lo estamos evaluando junto con la Federación; como todo, no es de un día para otro. Como lo hablamos, hay cierta cultura en que a las niñas se les prohíbe jugar hasta cierta edad, igualmente no tienen espacio, no hay donde jugar; esto tenemos que ir cambiándolo poco a poco para que llegar al Mundial no sea una suerte, sino la consecuencia de un trabajo. Los proyectos no son de un día para otro, son a largo plazo.

La ilusión está y hay que trabajar con ella, con esa esperanza, con esa fe de que vamos a estar en Australia-Nueva Zelanda, pero también saben que hay que trabajar el doble para estar, porque otros países de la misma región están trabajando fuerte y estamos rodeados de potencias.

¿Qué expectativas tiene sobre el rendimiento que pueda mostrar el conjunto nacional ante Japón?, ¿ha preparado desde lo táctico un partido muy estudiado?

Sí, desde que tuvimos la opción y nos salió la invitación, en el cuerpo técnico lo estuvimos analizando. Japón tiene jugadoras muy importantes, juegan en los mejores equipos de Europa, sus entrenadores son de una enorme capacidad, pudimos seguir cómo están trabajando en las categorías menores. Este equipo que vamos a enfrentar viene de un proceso sub-20 donde han obtenido algunos muy buenos resultados.

Cuando uno lo piensa, en el análisis previo siempre tiene las respuestas. Entre los colegas siempre decimos que en la tablita (pizarra) y el análisis todos ganamos, todos somos campeones del mundo, eso lo tenemos como un chiste pues uno siempre va seguro de lo que va a trabajar. Pero puede pasar como en el boxeo, que todos llegamos con una estrategia, pero cuando a uno le pegan la primera vez se acabó toda la estrategia y a dar y a recibir.

Hay muchas ideas que tenemos respecto al partido, en gran parte acerca del aprendizaje que podamos esperar de este juego. En la filosofía de entrenamiento y del juego que nosotros tenemos, está el aprendizaje y el aprendizaje viene fuera de la zona de confort, para eso hay que asumir riesgos y qué mejor que asumirlos con una oportunidad como esta ante una selección que hace unos años fue campeona del mundo. Puede estar en riesgo el partido, inclusive algún tipo de credibilidad de nuestro proyecto, pero creo que vale la pena asumirlo con tal de tener el aprendizaje.

¿Tiene 'grosso modo' el equipo que va a enfrentar a la Selección de Japón o lo va a definir en las horas previas?

En las horas previas, tenemos que ver a las jugadoras por la cuestión física. Desgraciadamente todos estos protocolos prepartidos con el tema de la pandemia son un poco complejos y hay que adaptarse, se va a ir cocinando, planeando al entrenar juntos, debemos tener en cuenta todas las tangentes que nos pueden salir por allí. Normalmente acostumbramos a dar la alineación un día antes, una noche antes, para que estén tranquilas.

Se ha logrado adaptar al entorno panameño, a la idiosincrasia del panameño, o ¿tiene nostalgia o cabanga por los tacos?

(Risas)... La cabanga por los tacos creo que siempre va a existir, es difícil perderla, pero la verdad es que Panamá nos ha tratado increíble, la gente que está cerca de nosotros, en la Federación, en el tema administrativo. Nos hemos encontrado con una idiosincrasia bastante parecida a la de México, tampoco es que seamos completamente diferentes ni que hablemos otro idioma, toda esa alegría que irradia el pueblo panameño nos ha gustado y nos sentimos como en casa.