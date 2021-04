La FIGC excluirá de la Serie A a los clubes que participen en la Superliga

El presidente de la Federación de Fútbol italiana (FIGC), Gabriele Gravina (i) EFE

La Federación de Fútbol Italiana (FIGC) aprobó este lunes, tras la reunión del Consejo Federal, un cambio en su código de reglas que impide a los clubes participar en organizaciones no reconocidas por la FIFA, la UEFA y la propia FIGC, para evitar el peligro de lanzamientos de proyectos como el de la Superliga europea.

“Para inscribirse en el campeonato nacional, el club se compromete a no participar en competiciones organizadas por asociaciones privadas no reconocidas por la FIFA, la UEFA y la FIGC”, es la nueva regla aprobada por el Consejo Federal, oficializada por el organismo que gestiona el fútbol italiano.

“La participación en estas competiciones privadas no reconocidas provocará el cierre de la afiliación”, agrega la nueva versión del artículo 16 de las denominadas Normas Organizativas Internas Federales (NOIF).

Poco después, Gravina informó de que el próximo 21 de junio es la fecha límite para que los clubes italianos interesados en la Serie A salgan del proyecto Superliga.

“Quienes quieran participar en una competición no autorizada por la FIGC, la UEFA y la FIFA perderán su afiliación a la Federación italiana. En este momento no sabemos quién sigue dentro de la Superliga, pero está claro que si el 21 de junio alguien quiere participar en competiciones privadas, no participará en la Serie A”, aseguró Gravina.

La decisión fue tomada por los consejeros federales reunidos este lunes.

Esta medida planea tutelar a la FIGC después de las grandes polémicas de la semana pasada, cuando 12 de los clubes más importantes de Europa, entre ellos el Juventus Turín, el Milán y el Inter de Milán, lanzaron el proyecto de la Superliga europea, una competición privada no reconocida por FIFA, UEFA ni FIGC.

Dicho proyecto ha sido, al menos momentáneamente, abandonado después de que, menos de tres días después de su lanzamiento, 9 clubes anunciaron su renuncia, al ver las reacciones muy negativas del mundo deportivo y político.

En Italia, Inter y Milán anunciaron su intención de abandonar, mientras que el Juventus todavía no ha confirmado oficialmente esa voluntad.

Un Zidane que confía

Por otra parte, Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no teme represalias de UEFA por lo ocurrido tras la creación de la Superliga, aseguró que “es absurdo” plantear una sanción que excluya a su equipo de la próxima edición de la Liga de Campeones y mostró plena confianza en el arbitraje, pidiendo incluso a sus jugadores que no desvíen su atención de lo deportivo para que no les pase factura ante el Chelsea.

“Es absurdo pensar que no vamos a estar en la Champions el próximo año. Se hablan muchas cosas ahora con este tema de que no vamos a estar y nosotros tenemos que estar pendientes del partido de mañana, el resto no lo controlamos. Mi opinión es que queremos ver al Real Madrid en la próxima Champions”, dijo.

“Al final todo depende del campo. El árbitro va a hacer su trabajo como siempre y nosotros tenemos que pensar solo en jugar al fútbol, si nos metemos a pensar que todo lo que están diciendo nos va a perjudicar, la liamos. Hay que pensar en jugar, que el árbitro va a hacer su trabajo y vamos a competir desde el minuto uno al final. No nos metemos en lo que no controlamos”, añadió.

Zinedine Zidane EFE

Intentando centrar su mensaje en lo deportivo, el técnico francés no piensa que la mayor experiencia de su equipo en semifinales de la Liga de Campeones, la novena que disputa en las once últimas ediciones, le dé ventaja respecto al Chelsea que llegó a dos.

“Al final importa el presente y el Chelsea es un equipo que ha hecho su trabajo en la Champions. Es una semifinal merecida para ellos y para el Real Madrid, un partido completamente diferente a lo que cada uno ha hecho hasta ahora. Nosotros tenemos experiencia, pero ellos también tienen mucha en todas las competiciones. Vamos a tener que hacer dos partidos muy buenos para pasar”, valoró.

Lo que admitió el técnico francés es que “la Champions es especial” para el Real Madrid, convencido de que sus jugadores pueden superar el cansancio y las adversidades en un momento especial. “Queremos competir que es lo más importante para nosotros”.

“No vamos a elegir, estamos vivos en las dos competiciones. Venimos de mucho tiempo con dificultades con todo lo que nos ha pasado este año y siempre hemos sido capaces de levantar las cosas. Ahora nos falta un mes de competición y pase lo que pase vamos a competir, no hay otro pensamiento en nuestra cabeza aunque lleguen más dificultades. Nos anima darlo todo en el campo sin pensar que no va a ser posible, menos con nosotros”, agregó.