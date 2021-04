El gol trae de vuelta la mejor versión de Bárcenas @GironaFC-Estrella DAMM

Cuando el gol se hace presente en el fútbol con incidencia en el resultado final, tiene un peso tan determinante que cualquier argumento en discusión o duda sobre el protagonista, pasa inmediatamente a tener un plano irrelevante.

Una muestra de ello ha sucedido con el futbolista panameño Édgar Yoel Bárcenas al cierre de la semana futbolística de la Segunda División ibérica, donde ha conseguido el gol de la victoria para el Girona ante el Oviedo (1-0) para, en los metros finales del campeonato, dejarle a su equipo la esperanza abierta de alcanzar los play-off que dan la oportunidad de ascender a la soñada Primera División española.

Con escasos minutos de juego en los últimos partidos, relegado a un papel de actor secundario que aparece en escena en pequeños pasajes, el domingo pasado aprovechó los 82 minutos que tuvo en el campo para alcanzar a los 62' el gol que dio la victoria al Girona y que ha hecho que el prestigioso diario deportivo español As le premie con dos titulares elogiosos.

El domingo pasado, en la crónica del encuentro titularon: Bárcenas ajusticia al Oviedo y el Girona huele el play off. Y este martes hicieron un análisis de la actual trayectoria del mediocampista panameño, subiendo el tono del elogio con este otro título: Bárcenas, un futbolista que trae goles y puntos bajo el brazo.

Referente indiscutible de nuestra Selección Nacional de Fútbol, no quisimos dejar pasar por alto este momento particular para citar a dos personas que han compartido su entorno, para evaluar su fútbol actual en la carrera hacia los partidos eliminatorios de Panamá, en el próximo mes de junio.

El primero de ellos, el portero dominicano Miguel Loyd, recordado y respetado exguardameta del Árabe Unido en uno de los trayectos más exitosos del club junto con Bárcenas. El otro, Pascual 'Chato' Ramírez exentrenador, de origen peruano, que ha contribuido con su aporte al crecimiento del fútbol panameño, principalmente por haber sido por años el asistente técnico de Gary Stempel durante sus periodos al mando de la Selección Nacional.

Compañeros, amigos íntimos y próximos rivales

Miguel Starling Loyd Troncoso es, a sus 38 años, el actual portero titular del Cibao FC de República Dominicana, club con el que obtuvo el campeonato del Clausura 2019 y, si eso que llaman destino no da un viraje en contra, será igualmente el arquero titular de República Dominicana en el decisivo encuentro que deberán sostener el 8 de junio, en el Estadio Rod Carew ante la Selección de Panamá, para definir el ganador del Grupo D en la eliminatoria de la Concacaf.

Loyd compartió camerino, entrenamientos y momentos gloriosos vistiendo los colores del Árabe Unido (2012-2018) junto a un Édgar Yoel Bárcenas que emergía como figura en el conjunto colonense.

Recuerda, con esa cadencia amable y musical que tienen algunos dominicanos cuando hablan, que: “Cuando llegué al fútbol panameño él estaba en la reserva del club y desde ese momento vengo compartiendo con él. Es un muchacho humilde, de buena familia, siempre sentí el potencial que tenía. Decía ese peladito va a ser muy bueno y mira, no me equivoqué. Se convirtió en uno de los referentes del equipo y tuvimos con él buenas experiencias jugando Concachampions, a tal punto que jugamos en México contra el Monterrey y fue uno de los jugadores clave en el equipo”.

“Estuvimos tres campeonatos juntos de los cuatro títulos que ganamos”, aunque aparte de los logros quedó algo más que valora: “Con el grupo me llevaba muy bien, pero con Yoel quedó una amistad. Anteayer hablamos, creo que fue la última vez que hablamos, está enfocado en lo suyo. Tenemos además algo en común: cumplimos años el mismo día, el 23 de octubre. Así que siempre nos felicitamos el mismo día”.

Yoel Bárcenas y Miguel Loyd, excompañeros, campeones con el Árabe Unido y amigos íntimos. El mediocampista panameño y el portero dominicano serán posibles rivales, el 8 de junio, cuando se enfrente en el Rod Carew por la eliminatoria de la Concacaf. M.L.T

Bárcenas es un jugador con grandes cualidades y, aunque no es goleador nato, tiene gol. Aludimos a la experiencia compartida entre ambos para indagar sobre sus condiciones: “Es un jugador con muchas cualidades. Encaja con la pelota en como lo apodan ustedes, “el mago”, y en cualquier chance que le dejas la va a meter. En los entrenamientos uno siempre desafía a los delanteros; desafiaba a Yoel y él a mí, pero siempre sano”.

Especifica algunas características del jugador colonense: “Tiene buena pegada de tiro libre, pero sobre todo una jugada muy clara que es esa en la que te saca hacia afuera y le pega al segundo palo, con la pierna derecha o con la izquierda (ambidiestro)”.

Y recalca: “Es muy dócil, tranquilo, no lo sacas de control así de fácil, siempre alegre. Disciplinado, respetuoso, le hacía caso a los mayores. Puede ser un gran líder, pero con el tiempo. Tampoco es fácil asumir ese rol cuando has tenido una generación como fue la de Baloy, Román, Pérez, Tejada, etc. que han sido líderes, y ahora es difícil y complicado... pero Yoel tiene todo para a futuro ser líder”.

Cuando busca en su mente para comparar el estilo de Bárcenas con algún otro jugador internacional, piensa un momento y señala: “¿A ver? Diría que es un jugador tipo Neymar, indudablemente Neymar tiene más juego con el balón, pero tiene esa destreza con el balón aunque un poco más lenta, con más pausa”.

En qué condiciones sentiste que se desempeña mejor, ¿con presión o necesita un amplio espacio? Loyd afirma: “Se sabe desenvolver muy bien en cuanto lo presionan. Mira, como arquero a veces uno trata de jugar menos el balón con un jugador que siente que lo va a perder; a Joel yo se lo daba y sabía que no lo iba a perder, que evitaba que se nos viniera el rival en un contragolpe. Él sabe manejar esos tiempos, por eso casi siempre le tiraba la pelota a él”.

La lógica hasta ahora indicaría que, con el partido entre Panamá y República Dominicana, los dos amigos se conviertan en enemigos íntimos. Estará Miguel Loyd en la portería y, aunque es titular de su selección apunta: “Puede ser, todavía no sé si voy a estar porque eso lo define el técnico. Es un partido bastante emotivo para mí por la afinidad que tengo con Panamá; obviamente también con mi país, venimos creciendo en el fútbol y estamos muy positivos. Va a ser un partido muy lindo en el cual me voy a reencontrar con excompañeros, conozco el estadio Rod Carew. Cuando estaba allá fui a ver la Serie del Caribe cuando Panamá le ganó a Dominicana, esta vez esperamos que sea diferente”.

Remata afirmando que Yoel y él se guardan respeto mutuo, incluso durante la estadía el mes pasado de la Selección en República Dominicana, Loyd visitó la selección en los entrenamientos y fue a ver el último partido. Deja una anécdota de despedida: “En una ocasión viajamos a Estados Unidos a jugar con el DC United en Washington. Salimos a dar un paseo y estuvimos en los alrededores de la Casa Blanca; yo le dije a Yoel que en República Dominicana había una Casa Blanca igualita a esa, una réplica, y el hombre me la creyó (carcajadas). Si llegas a hablar con él, pregúntale; ¿Verdad que Miguel te engañó con la Casa Blanca?”.

El exentrenador y asistente técnico de la Selección Nacional, Pascual 'Chato' Ramírez, opina sobre el presente de Bárcenas de cara a la Selección: “Tiene que fortalecer la continuidad de su juego. Es un jugador intermitente”. Fepafut

'Chato' Ramírez le recomienda continuidad en el juego

Hablar con Pascual 'Chato' Ramírez es darle vuelta al cassete de la historia del fútbol panameño desde los años 80 hasta el presente. Aunque hoy no está involucrado directamente con un equipo particular de la LPF, en el corto tramo del entrenador Gary Stempel con la Selección Nacional (2018-2019), fungió como asistente técnico, y entonces tuvo bajo su tutela a Yoel.

Pascual se alegra del reencuentro reciente de Bárcenas con el gol y aporta su visión: “Tácticamente es muy disciplinado. Su virtud es la individualidad, el uno contra uno, el mano a mano, siempre saca ventajas y además con la enorme capacidad que lo puede hacer por el lado derecho o el izquierdo. Contribuye mucho cuando hay hombres de área, hace buenos centros y termina la jugada. Pero últimamente ya no está jugando así; juega por los extremos y entra en diagonal hacia adentro, por eso no hace muchos centros y termina nada más rematando al marco. Eso hace más difícil su fútbol porque en el área siempre hay más piernas”.

También aporta un concepto crítico: ”Su habilidad de dribling va con su mentalidad y ese ritmo va generando el avance, pero cuando no tiene el balón se apaga totalmente. Es un jugador que tiene que estar constantemente con el balón en los pies, con ello abre brechas para el equipo y facilita a sus compañeros para llegar al final al gol. Pero tiene que fortalecer la continuidad de su juego. Es un jugador intermitente. De pronto aparece y hace una, dos o tres jugadas consecutivas y desaparece 10 y 15 minutos y vuelve y aparece. Eso lo tiene que mejorar. Tiene una superioridad técnica para superar a los rivales. Aunque no es constante, si de 45 minutos de juego jugara 30 sería excelente, pero juega solo 15 o 20 de 45 minutos”.

Cierra su apreciación señalando: “No es un jugador líder, ni tampoco es un jugador que propulsa, que empuja al equipo, que indirectamente con su voz de aliento va estimulando al equipo. No, él es un jugador que solo resuelve con sus pies cuando tiene el balón. Si tuviese liderazgo no sería intermitente, porque estaría en los momentos difíciles apoyando atrás, mostrando personalidad, recogiendo balones, colaborando en la parte defensiva y él no es de esos. Él está a la espera de un balón para definir de tres cuartos de cancha hacia arriba”.

Al final valora su predisposición: “Es muy disciplinado, ordenado, y sobre todo es de esos jugadores que escuchan y no refutan. Hablas con él y te dice: 'Cómo no profe, lo voy a hacer'. Quizás últimamente a Yoel con esta Selección no se le ha visto mucho o no se nota su presencia positiva, creo que es debido a que esta Selección es totalmente nueva. Él casi que con ocho de ellos no jugaba y es difícil, es como cuando tienes un compañero de clase de toda la vida y ya lo conoces a ciegas, igual. Eso les está pasando a todos los jugadores, no solo a él, porque recién se están juntando, pero las eliminatorias le van a servir al grupo para que se compenetren, se junten y se vaya conociendo”.

Édgar Yoel Bárcenas regresó esta semana a los primeros planos de los medios deportivos y con ello regresaron al alza las ilusiones de los aficionados con miras a la eliminatoria de junio.