Claudio Ciccia 'Panamá va a ser muy difícil en casa y va a luchar y a competir de visita'

Arribó a Costa Rica en 1999 para vestir la camiseta del club Municipal Puntarenas. Luego llegaría a la Liga Deportiva Alajuelense con quien sería bicampeón nacional (2001 y 2002), para recalar posteriormente en el Club Cartaginés con el que sería el máximo goleador de la primera división en 2002-2003. Su periplo de jugador, aparte de su país natal Uruguay, incluiría también a El Salvador, Honduras, Perú, España e Italia.

Retirado como jugador activo, se preparó y obtuvo la licencia como entrenador. Fue director deportivo del Club Cartaginés en 2012, pero se fue decantando hacia los medios de comunicación costarricenses, adquiriendo relevancia como analista y comentarista deportivo, pero también como productor de contenidos deportivos con su propia empresa. Su rostro y su interpretación del juego durante los partidos que transmite Teletica, son la voz analítica del reconocido canal tico. Desde San José, Costa Rica, comparte su análisis de lo que percibe son las propuestas de juego de las selecciones de Panamá y Costa Rica, y lo que podría esperarse del partido entre ambos el próximo 2 de septiembre.

¿En Uruguay el fútbol es una de las primeras materias que se aprenden desde el parvulario o pre-escolar?

Sí, creo que va intrínseco en nuestra forma de ver la vida; el fútbol en el uruguayo, para bien o para mal, es una mochila que llevamos los que nacemos allí. ¿Por qué lo digo? Porque desde que el fútbol es considerado deporte mundial, desde fines de 1800 e inicios de 1900, el Uruguay está emparentado con sus gestas, con sus triunfos; eso uno lo va mamando de chico y absorbiendo hasta cuando tiene uso de razón, entonces se da cuenta de que el fútbol es gran parte de su vida, de su idiosincrasia. El fútbol en Uruguay es como una materia que se hace primero lúdica, después se hace más asiduo al jugarlo, y se vive con una magnitud e intensidad particular.

Jugaste, entrenaste, lo analizas ahora en la televisión y la radio, ¿es más fácil abordarlo desde la orilla que hacer funcionar colectivamente 11 jugadores en el campo?

Son tareas totalmente disímiles. El área del análisis te insume mucho trabajo de otro tipo de preparación, de tener un conocimiento de lo que vas a hablar; aunque la materia la conozcas, tienes que prepararte. Ser entrenador tiene la parte bonita de no separarte del día a día, del vestuario, de estar en un campo de juego en la primera línea de la trinchera y esa adrenalina es algo distinto y difícil de explicar; de preparar un partido y saber que tu responsabilidad tiene como un coto y después es el futbolista el que decide; pero están la alegría, el sinsabor de perder y el enfrentar a los periodistas, otra faceta que también algo se extraña.

La parte del análisis es muy rica porque a uno le puede hacer verter todo lo que conoce como futbolista, como entrenador y también como apasionado del fútbol; es como tocar varias aristas para que en este caso el televidente o el oyente en la radio, reciba una visión más completa de lo que es el juego en sí.

Vista la Copa Oro, ¿futbolísticamente la región mejoró, está detenida o ralentizada en relación al fútbol del primer mundo?

Tenía ciertas expectativas cifradas para la Copa Oro, porque previo a ella tuvimos Eurocopa y Copa América casi en simultáneo y me tocó trabajar prácticamente todos los días haciendo las competiciones. Cuando comenzó la Copa Oro, las otras habían terminado, el área me ratificó ciertas cosas, me sorprendió en otras gratamente, y en otras creo que la medida justa es enfrentar equipos de otras zonas, como es el Mundial, para ver realmente en qué medida estamos. Lo de Canadá es para destacar no solo por la posición a la que pudo llegar y pelear hasta últimas instancias, sino en el juego en sí; ha cambiado la forma de jugar y va a ser un rival en la octagonal para tenerle muchas consideraciones.

¿La selección tica se parece a la de 2014, a la de 2018 o anda todavía buscándose?

Creo que este último concepto es el más apropiado. Ha transcurrido un tiempo y no ha conseguido todavía una línea que uno pueda trazar y decir es una selección que juega así, con este modelo en casa o con este otro cuando juega de visita. Está en construcción, aunque va a contratiempo queriendo hacer una renovación de generación, pero sabiendo que no se puede todavía desamarrar de futbolistas que le han dado mucha gloria a la selección, a pesar de que no estén en el mejor momento individual. Es una disyuntiva grande con un entrenador nuevo con solo cuatro o cinco partidos, con el que vamos a jugar un amistoso ahora el 21 de agosto (sábado) ante El Salvador.

Luis Fernando Suárez ha tomado las riendas con la eliminatoria en las narices, ¿los plazos dan tiempo para que al final no le pasen una factura negativa?

Desempeñándose como entrenador. CC

Suárez tiene a favor la experiencia y el manejo que pueda llegar a tener en una situación puntual; los resultados son los que empiezan a solidificar cualquier tipo de proyecto. En el fútbol moderno hay dos vertientes: una que habla de procesos largos y otra que habla de que cada partido es de pellizcar puntos de visita o ganar y corregir, las dos vías son buenas.

Costa Rica se va a tener que abrazar a la segunda, porque hay poco tiempo y con un entrenador capaz que tiene que ver los insumos disponibles para disputar los partidos ante Panamá, el estreno, y los dos consecutivos frente a Jamaica y México. La premura es buscar un equipo que dé solidez en lo táctico, para después hacerlo crecer en la parte futbolística. Es la visión que tengo esperando la evolución de una selección que tiene que arrancar puntuando en esos 9 puntos que hay en disputa en el inicio de la eliminatoria.

Suárez ha dicho recientemente que a él lo que menos le importa de un jugador es la edad, sino el rendimiento. ¿Estás de acuerdo con su planteamiento?

Hay que aprovechar el momento de los futbolistas, cuando es bueno esa lectura es apropiada; es decir, si tengo un futbolista de 34 años y está jugando, aunque sea en la liga local, a un nivel superlativo y en un partido puntual de Selección puede entrar y cambiar un juego si es delantero, o entrar y dar una solidez defensiva si es defensor, sí creo porque hay que aprovechar el momento del futbolista.

Ahora, en una consecución de juegos como va a ser en esta eliminatoria, diferente porque son tres fechas en 10 días, un partido cada tres días con viajes incluidos, con rivales totalmente disímiles en la forma de jugar en sus características; ahí es donde el entrenador debe saber ver si pone a un jugador y qué te puede dar.

Hay que elegir bien los elementos y elegir bien los partidos, apoyarte en un conjunto de jugadores, amén de la edad, que por lo menos esté a la altura de la intensidad de cada partido que se va a disputar.

¿Qué sensación te dejó Panamá?, ¿cuál fue la mayor fortaleza que le percibiste?

Un equipo muy dinámico que alterna con la calidad de algunos jugadores sobre todo en mitad de cancha, lo de Bárcenas, que siempre es un jugador diferente. Vi el empate 3-3 (ante Catar), que fue sin duda uno de los mejores partidos de la Copa Oro por el ritmo con que se jugó y por la forma en que ambos equipos compitieron.

Creo que han puesto una base que hay que ver si se repite. Al portero Mejía (Luis) lo conozco porque sigo el fútbol uruguayo; a Carrasquilla en mitad de la cancha que es también un jugador diferente, de ida y vuelta, con buen pie; los conocidos Cooper, Quintero por las bandas; al 'Toro' Blackburn, que lo conocemos y sabemos que es un jugador de área. Contando con todo el equipo, Christiansen va a armar con la mayor cualidad que tiene Panamá, que me parece es la intensidad de juego, un equipo de no tanta elaboración teniendo como prioridad un ida y vuelta y sobre todo con la propuesta de atacar verticalmente. Me parece que va por ahí.

Panamá va a ser muy difícil en casa y después también va a luchar y a competir mucho de visita por la forma que tiene ya adquirida de juego.

¿Ese ritmo de juego intenso y vertical no le 'desnudaba' también mucho en la defensa?

Bueno, pero fue cuando era golpe por golpe. Me parece que Catar igualmente sorprendió porque iba también al ataque, al golpe por golpe. Y después, otro partido muy bueno fue Panamá-Honduras; eran como dos pesos pesados y noqueadores. Cuando Panamá y Honduras se enfrentaron, fueron dos estilos muy parecidos, al golpe por golpe.

Se va a dar ese tipo de partidos, pero se va a dar ese otro tipo de partidos donde Panamá tendrá que ser muy ordenado y salir muy rápido. Con rivales como, por ejemplo, Estados Unidos, México, que son de mucha tenencia de balón, que amplían la cancha, que buscan callejones interiores para atacarte también y te proyectan laterales constantemente, eso te demarca que tienes que ser mucho más ordenado en lo táctico para esperar, quitar y salir. Son fases del juego que Panamá, como todas las selecciones, tendrá que saber emplear dependiendo del rival y las situaciones en el juego, dónde se juega, si es de visita o en casa, es una situación que hay también que ver porque ir al golpe por golpe te termina por dejar muy expuesto.

¿El inicio de la eliminatoria entre Panamá y Costa Rica lo percibes con un resultado apretado (ajustado)?

Creo que va a ser un partido parejo, pero con estilos diferentes. Costa Rica no puede y no tiene el estilo de juego de Panamá; con su propio estilo tiene que intentar competir y buscar el partido que mejor le convenga. Me imagino un partido muy intenso donde quizás o sin quizás, Costa Rica pueda regalar unos metros a Panamá y ver cómo inicia el juego Panamá, cómo ataca, cómo busca Panamá para atacar luego los espacios.

No olvidemos que el hecho de jugar de visita también te determina “jugar con la necesidad del rival”, del local que tiene que ir a empujar por su público y eso los equipos lo tienen en cuenta porque afrontar un partido, en este caso en ciudad de Panamá, y no tener eso en consideración sería un error. Pero en sí el partido lo veo apretado, cerrado, las pelotas quietas por los costados van a ser un factor importante. Después, en las individualidades me parece que los equipos se conocen mucho y saben a qué jugador hay que eclipsar como para poder ganar un puntito más en cada aspecto del juego, y eso es un factor a considerar.

De Costa Rica bajo la dirección de Suárez, ¿qué es lo que más te gusta de su propuesta?

Me ha agradado que ha intentado, al menos por momentos, jugar más como un bloque, no ser una selección estirada en lo táctico. Ser una selección como más monolítica, con un bloque más cerca de las líneas. Por momentos lo logró, en otros momentos no, pero creo que por ahí es el camino de Suárez: encontrar un sistema que le permita no tener fragilidad defensiva y cuando ataca, aunque sea menos veces, llegar con peligrosidad.

Si estuvieras de entrenador y mañana fuera el partido Panamá-Costa Rica, ¿con quiénes alinearías?

Es muy difícil, te diría un estilo de alineación que espere y contraataque, pero los nombres son difíciles. Van a estar, seguro, en forma y bien, Keylor Navas, Duarte, Celso Borges, Campbell; después en las bandas Gamboa, Matarrita, pero me inclino más por un modelo de juego que por un 11 de nombres, porque sinceramente hay jugadores que no sabemos el momento en que van a estar. Si tengo que decirte algo, me parece que va a ser una selección muy sólida en defensa con contraataque, por ahí buscaría a mi entender encarar el inicio de la eliminatoria, sobre todo de visita.