PSG, el equipo de mayor efectividad en los pases según informe

El París Saint-Germain es el equipo que más pases ha realizado (738) y con mayor efectividad (92,2 %) durante cada uno de sus partidos en el inicio de la actual temporada según un informe publicado este lunes por el Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES por sus siglas en inglés) y la empresa de análisis de rendimiento deportivo InStat.

En el ítem de cantidad de pases el Shakhtar Donetsk (730), Celtic FC (708), Manchester City (703) y Ajax (699) conforman el resto del top 5, mientras que en el de porcentaje de pases exitosos aparece la Lazio en el segundo lugar con el mismo 92,2 % del PSG, y repiten el club ucraniano con 90,6 %, los de Glasgow con 90,3% y los 'Citizens' con 90,1 % en el grupo de los cinco mejores.

El Sevilla con 670 pases y un 89,4 % de acierto es el mejor de los representantes españoles en ambos listados en los que se sitúa séptimo.

El Barcelona es decimotercero en el escalafón de número de pases con 643, mientras que el Real Betis es noveno con 88,9 % y la Real Sociedad B es undécimo con 88,8 % en el ránking de efectividad.

El Shakhtar Donetsk, segundo en la Premier League de Ucrania y rival del Real Madrid en el grupo D de la Liga de Campeones, es el conjunto que más pases realiza en campo contrario con un 67,6 % del total de los mismos, seguido por el City de Guardiola 60,0 % y el Ajax de Erik ten Hag con 57,2 %.

Declaraciones sobre el fichaje de Mbappé

Por otra parte, el italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, compareció recientemente en rueda de prensa por primera vez tras el cierre del mercado de fichajes y afirmó que para él no fue “ninguna desilusión” que el club blanco no pudiera hacerse con los servicios del francés Kylian Mbappé.

“No es ninguna desilusión. Claro que Mbappé es un gran jugador. Se ha quedado en el PSG y le deseamos mucha suerte. Nosotros pensamos en nuestra plantilla porque tenemos una plantilla muy fuerte y que puede hacer muchas cosas este año”, dijo en la rueda de prensa previa al partido contra el Celta de Vigo de este domingo.

El técnico italiano reconoció que el delantero hispano-dominicano Mariano Díaz pidió salir durante el mercado de fichajes, pero que, tras no encontrar destino, cuenta con él como con el resto de compañeros.

“Mariano ha pedido de salir al final del mercado, pero no encontró la solución, el equipo. Se queda aquí con ganas, con motivación y con lucha porque es la única manera de encontrar hueco en este equipo”, valoró.

Ancelotti ponderó el nivel de centrocampistas de los que dispone, mejorado tras la incorporación el francés Eduardo Camavinga.

“La competencia en el medio es muy grande porque tengo jugadores 'top'. Tengo mediocampistas entre los mejores del mundo, no tengo problema en decirlo. Casemiro, Modric, Kroos… lo dice todo el mundo. Valverde es muy joven y tiene un gran talento, Camavinga, Isco, Ceballos, que se está recuperando…”, comentó.

“Una plantilla muy completa que tiene que ser paciente porque no puedo meter a todos en el campo. Yo no tengo problema a poner a uno u otro en el banquillo. Lo importante es que ellos lo acepten”, añadió.

Sobre Camavinga, Ancelotti aseguró que estará disponible para jugar ante el Celta de Vigo: “Ha vuelto bien. Empezó jugando en Francia, con la selección sub-21… tiene mucha ilusión y motivación de estar aquí. Ha entrado bien en la plantilla. Tiene mucha calidad y claro que está disponible para el partido de mañana”, desveló.

El técnico italiano, sin embargo, no está seguro de que estén listos para el partido del domingo, que supone la vuelta del fútbol al Santiago Bernabéu 560 días después, sus futbolistas sudamericanos -Casemiro, Militao, Vinicius y Valverde- tras llegar el viernes de los partidos con sus selecciones.

“Han vuelto ayer. Entrenaron poco y tengo que esperar al entrenamiento de hoy. Creo que no tendrán problema para jugar mañana, pero hablaré con ellos porque si uno está cansado es mejor que no juegue. Pero parece que la recuperación tras el viaje es buena”, destacó.

“Pienso que hay un problema. Es vital que se piense en preservar a los jugadores lo más posible. En este sentido, no jugar un partido puede ser algo bueno porque ahora juegan demasiado. Es un problema que tiene que ser arreglado pronto”, subrayó.

El que sí está recuperado es Marcelo: “Ha entrenado bien. En este periodo ha recuperado sus problemas. Hemos recuperado también a Mendy, Miguel está bien… hay mucha competencia en esta posición".

El que no estará disponible es Toni Kroos, aún convaleciente de una pubalgia que tratarán con mimo en los servicios médicos del club: “Está mejorando su situación. No tenemos prisa, esto es lo más importante. Queremos que se recupere lo mejor posible. No digo pronto, lo queremos solucionar poco a poco. Sin prisa”.

Liga de campeones femenina

El Arsenal inglés y el París Saint Germain galo se presentan como grandes rivales del Barça y del Real Madrid, respectivamente, en la fase de grupos de la renovada Liga de Campeones femenina 2021/22, según el sorteo celebrado este lunes en la sede de la UEFA en Nyon.

El conjunto azulgrana, defensor del título obtenido la pasada campaña al derrotar en la final al Chelsea, tendrá como oponentes además al Hoffenheim germano y el Koge danés; mientras que el Real Madrid, debutante en la máxima competición europea, se encontrará además con el Breidablik islandés y el Kharkiv ucraniano.

Las barcelonistas parten de nuevo con el cartel de favoritas a luchar por el título europeo después de su espectacular campaña pasada, en la que logró el triplete, y el buen inicio en la presente, en la que ha ganado sus dos partidos de la Primera Iberdrola por 5-0.

El Arsenal, campeón europeo en la campaña 2006-07 y tercero en la última liga inglesa, ha tenido que superar al Okzhetpes, el PSV Eindhoven y al Slavia Praga.

En el estreno azulgrana en estas lides, en la campaña 2012-13 el cuadro londinense fue muy superior en los dieciseisavos de final y venció por un global de 7-0, pero la situación ha cambiado radicalmente.

El Hoffenheim es un debutante en el torneo, al que accedió como tercero de la Bundesliga y tras superar en las rondas previas a Valur, Milan y Rosengard; en tanto que el Koge danés también se estrena tras ganar su liga y apear en la última eliminatoria al Sparta Praga.

El Real Madrid, que logró clasificarse para la Champions al acabar segundo del torneo liguero, sorprendió al Manchester City tras empatar en Valdebebas a uno y ganar por 0-2 en el campo inglés. Tuvo fortuna en el sorteo, ya que a parte del París Saint Germain, el gran favorito para la primera plaza, evitó otros equipos a priori más potentes y se jugará el pase ante el Breidablik islandés y el Kharkiv ucraniano.

El cuadro nórdico era sobre el papel el más asequible que había en la copa 2. Campeón de su país en 18 ocasiones dejó en las previas en la cuneta a Klaksvik, Gintra y Osijek por resultados bastante abultados.

El Kharkiv, campeón de la liga ucraniana en diez ocasiones, eliminó antes de esta fase a NSA Sofía, Pomurje Beltinci y Apollon.

El Chelsea, subcampeón el pasado año, tendrá como gran oponente en el grupo A al Wolfsburgo, campeón europeo en 2013 y 2014, al Juventus y al Servette, este con marcado carácter español en la plantilla.