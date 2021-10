Vinicius: “Tengo tiempo para ser el gran jugador que imagino”

El brasileño Vinicius Junior fue el gran protagonista de la victoria del Real Madrid contra el Shakhtar Donetsk (0-5), al anotar dos goles, el segundo de bella factura tras regatear a cuatro defensas, y una asistencia, en una actuación que le hace aumentar su confianza para “ser el gran jugador” que imagina y que también “imagina le gente del club”.

Agradeció también la confianza que le brindan todos los que le rodean EFE

“Sigo trabajando. Tengo 21 años y mucho tiempo para evolucionar y trabajar y para ser el gran jugador que imagino e imagina le gente del club. Voy a fallar, es normal, pero voy a intentarlo otra vez y a veces va a salir. Muy contento de empezar bien la temporada”, dijo un Vinicius que ya suma siete goles esta campaña, más que en cualquiera de las anteriores con el Real Madrid.

El brasileño comentó la jugada del segundo gol: “Yo siempre hago esta jugada en los entrenamientos y siempre sale, en los partidos a veces me cuesta un poco, pero muy contento de que me haya salido y de marcar gol”.

Vinicius agradeció también la confianza que le brindan todos los que le rodean: “Yo siempre lidie muy bien con la presión, me gusta jugar con el mejor equipo del mundo. La confianza que todos me dan me ayuda”.

Por último, se mostró confiado en las posibilidades de su equipo de cara al clásico frente al Barcelona del próximo domingo 24 de octubre (16:15 horas CEST, -2 GMT): “Nos gustan estos partidos que son los grandes. Tenemos la cabeza tranquila de que vamos a hacer un gran trabajo. Ahora a descansar y disfrutar de la victoria”.