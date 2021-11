Michael Carrick, técnico interino del Manchester United, no quiso hablar de su posible sustituto

Carrick: "No pienso más allá del domingo"

Michael Carrick, técnico interino del Manchester United, no quiso hablar de su posible sustituto, el alemán Ralf Rangnick, y dijo que no piensa más allá del domingo.

El United se enfrentará este domingo al Chelsea en la Premier League en el que puede ser el último partido de Carrick al frente de los 'Diablos Rojos' antes de que Rangnick sea anunciado como nuevo entrenador hasta final de temporada.

"No tengo noticias de nada. No puedo contaros mucho. Hay mucha especulación y rumores, pero mi mente está puesta en el partido", dijo Carrick en rueda de prensa.

Aun así, el técnico inglés fue preguntado sobre si un nuevo técnico tendría un impacto importante en el equipo.

"Puedes tener un impacto rápido, sí. A veces no es tanto sobre las ideas, si no que una nueva voz ya hace mucho. Hay veces que funciona bien, otras que no. Veremos qué ocurre en los próximos días".

"Mi concentración está en preparar al equipo lo mejor que puedo. Es una gran responsabilidad que tengo ahora mismo y tengo que darlo todo. Lo que ocurra después del domingo no pienso en ello", agregó Carrick.