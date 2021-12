Luis García Plaza: "El Barça es el Barça, juegue quien juegue"

Luis García Plaza, entrenador del Mallorca, afirmó que las numerosas bajas por la covid-19 no mermarán el potencial del equipo que dirige Xavi Hernández el domingo en Son Moix: "El Barça es el Barça, juegue quien juegue", aseguró en conferencia de prensa telemática.

"A cualquier equipo se le puede ganar, pero el Barça es el Barça. Cuando veamos la alineación que presenten nos daremos cuenta que muchos de ellos pueden ser titulares en la mayoría de equipos de Primera División", señaló García Plaza.

El técnico mallorquinista elogió a la "nueva camada" de futbolistas del club azulgrana: "Es lo que tiene un club grande, si tiene bajas arriba saca jugadores de abajo con un nivel increíble. Nosotros no tenemos ese potencial; Gavi es un espectáculo y Nico es muy bueno", indicó.

García Plaza lamentó, asimismo, que "nadie ha dicho nada" esta semana de las bajas (cuatro por coronavirus) que tiene su equipo.

"El domingo no podré contar con siete futbolistas y este ha sido un problema que hemos venido arrastrando durante toda la temporada. Se ha hablado mucho de las bajas del Barça, pero nosotros siempre tenido siete u ocho en cada partido. Y no pasa nada. ¿Para el Mallorca es normal y para el Barça no? Y hablo de bajas (por lesiones) no de la salud. El partido habrá que jugarlo como se pueda", analizó.

A una pregunta sobre el Barça de Xavi y a qué rival espera en Son Moix, respondió: "Veo a un Barça que intentará llevar el peso del partido como si tuviera a todos sus jugadores disponibles. Con Xavi ha mejorado en dos o tres conceptos muy claros, muy del Barca. En presión y en pérdidas (de balón) vuelve a ser un equipo agresivo, que cuando no tienen la pelota la recuperan, aunque si les pasas la primera línea de presión dejan espacios para poder finalizar. Así han recibido vario goles. Nosotros tenemos que estar muy lúcidos en cuanto recuperamos la pelota para enlazar rápido e ir hacia adelante".

Explicó, asimismo, que su equipo "no puede dudar". "Tenemos que intentar defender muy bien, apretar cuando tengamos que apretar y, sobre todo, no dudar. Hay que hacerlos correr, que sufran también, y hacerles ver que podemos hacerles daño".

Con respecto a la reducción del aforo de Son Moix al 75 por ciento por las restricciones ante la oleada de contagios (15.600 abonados tienen garantizada la entrada), el entrenador madrileño lamentó "las pérdidas económicas que tendrá el club" y que el campo "no esté lleno" para animar al equipo.

También se refirió al once que alineará ante los azulgranas, aunque sin dar demasiadas pistas. Dijo que el central argentino Franco Russo, baja en Granada, se encuentra recuperado y que formen parte del equipo titular el japonés Take Kubo y el surcoreano Kang-in Lee "es una opción" que baraja, sin confirmar si la utilizará.

Recordó que con la "conexión asiática" en el once de salida su equipo recibió 10 goles, 6 ante el Real Madrid y 4 en la pasada jornada ante el Granada.