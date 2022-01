Costa Rica vs. Panamá, el duelo visto desde la orilla tica

En el liderazgo y la experiencia de jugadores como Bryan Ruiz y Keylor Navas se apoyará Costa Rica en la búsqueda de los tres puntos. Shutterstock

Mañana, en territorio costarricense, la selección canalera emprenderá el dificultoso recorrido del último tramo clasificatorio para Catar 2022. Está en San José motivada con los resultados favorables y su rendimiento en 2021, e ilusionada, como le sucede regularmente cuando visita el país vecino, más allá de las distancias históricas y económicas que se marcan entre el fútbol tico y el panameño.

Entrará al moderno Estadio Nacional de la Sabana con el recuerdo en su paladar del 0-0 obtenido durante el primer desafío en el hexagonal final para Rusia 2018; y el “invicto estadístico” ante los ticos de Thomas Christiansen, el cual incluye dos amistosos consecutivos victoriosos por 1-0 disputados allí en 2020 y el empate eliminatorio 0-0 del año pasado en el Rommel Fernández.

Será una prueba exigente para dos selecciones con objetivos similares y anhelos diferentes. Ambas están en la búsqueda de la consolidación de una nueva generación futbolística, Panamá procurando principalmente repetir la gesta rusa con una segunda clasificación mundialista; Costa Rica buscando asistir a un sexto mundial con la pértiga alta al añorar emular la brillante actuación en Brasil 2014.

Dos avezados y destacados periodistas costarricenses, Yashin Quesada y Alejandro Fonseca, nos comparten su enfoque sobre el partido y el presente de las dos selecciones.

Yashin Quesada: 'Panamá tiene un nivel superior'

“Panamá viene haciendo las cosas muy bien”: Alejandro Fonseca AF

Yashin Quesada, cuyo nombre le escogió su padre en homenaje al célebre portero ruso Lev Yashin, es un periodista con una amplia acogida y trayectoria en la radio, particularmente en Radio Columbia en donde dirige el programa “Encuentro Deportivo”, manteniéndose igualmente activo digitalmente a través de la web YashinQuesada.com.

El rendimiento inconsistente de Costa Rica, después de las dos últimas eliminatorias con fluidez en los resultados, ¿se debe a un deficiente manejo administrativo, a baches desde la dirección técnica o pasa por los lógicos inconvenientes que conlleva una transición después de lo que podríamos llamar “la generación de oro” de Brasil 2014?

Es multicausal. Por un lado la dirigencia ha tomado algunas decisiones equivocadas, sobre todo en el nombramiento de los técnicos después de nuestra “página de oro”, que fue llegar a cuartos de final en Brasil 2014, pero luego también hay que ver situaciones generacionales.

Lo de Brasil no solo tiene una explicación en el resultado; aparte por lo muy bueno del entrenador Jorge Luis Pinto, convergieron varias cosas: jugadores jóvenes con proyección; Keylor venía de ser el mejor portero de España con El Levante; Joel Campbell, en la parte más alta de la ola de su carrera; Bryan Ruiz, jugando en Europa; Celso Borges, jugando en Europa. Teníamos más o menos de diez a doce jugadores de nivel compitiendo en ligas buenas. Era una generación que tenía hambre, deseos de trascender, con un buen técnico en un proceso largo de preparación y, sobre todo, la calidad de los futbolistas elevó el nivel.

“Costa Rica, aunque ha mostrado poco, va a mejorar”: Yashin Quesada YashinQuesada.com

Luego viene un gran vacío, digamos que todavía teníamos jugadores que podían aguantar para el proceso de Rusia, pero en realidad no eran todos, y la clasificación para Rusia 2018 pese a que la hicimos un partido antes con aquel juego contra Honduras, para mí fue una eliminatoria muy limitada, pero nos alcanzó.

En este proceso tenemos improvisación en cuanto al nombramiento del técnico. Tuvimos a Gustavo Matosas, fue un fiasco el argentino; luego a Ronald González de Costa Rica, que se le dejó un año; y faltando pocos meses para la eliminatoria se nombra a Luis Fernando Suárez, que tiene mucha experiencia, pero que no nos conoce bien y con otro problema, una generación de futbolistas jóvenes, que todavía no ha demostrado que tienen el derecho de asumir la responsabilidad de la eliminatoria, y jugadores de mucha experiencia que están de salida y, aunque tengan mucha experiencia, el rendimiento en la cancha no es el mejor.

Se nos acabó una generación y los nuevos no están listos. Con otro agravante, ya no están jugando en ligas relevantes, la mayoría está en la MLS, que es una liga en crecimiento. Y los demás están en la liga de Costa Rica o en ligas normales; entonces esos jugadores de afuera no le están subiendo el nivel a la selección para competir. Esa es nuestra realidad.

El partido ante Panamá lo promocionan como una de las finales, ¿es tan así? Independientemente de ese resultado quedarían 5 partidos, 15 puntos por disputarse.

Sí. Fíjate en un detalle, si Costa Rica no le gana a Panamá que está a 5 puntos, un rival directo a golpe de vista, en una eliminatoria que ganar un punto o ganar tres puntos no es fácil, desde mi perspectiva nos complicamos, diría que es prácticamente un hecho que Costa Rica estaría afuera. Anímicamente quedaríamos muy golpeados.

Panamá tiene en este momento un nivel superior a nosotros, del mediocampo hacia adelante tiene muchos recursos, recursos que nosotros no tenemos en estos momentos, y me parece que si no somos capaces de ganarles: uno, desde el punto de vista numérico quedamos muy atrás y, lo otro, desde el punto de vista anímico quedaríamos muy abajo.

¿Un empate se sentiría como una derrota?

Total. El único resultado bueno para nosotros es ganar, en la situación en que estamos un empate es una derrota; para Panamá sería bueno.

Los segundos partidos eliminatorios trascendentes en los cuales necesitaban vencer a Panamá los resolvieron a su favor (para Italia 90, Estados Unidos 94 y Alemania 2006), una exigencia que no tenían en la eliminatoria pasada cuando la enfrentaron por segunda vez aquí y perdieron 2-1 para darle la clasificación a Panamá. En estas dos últimas ventanas en que la presión va a ser mayor, ¿a Costa Rica le favorece la mayor experiencia en estas instancias sobre Panamá?

Sí, buena pregunta de antesala para un tema delicado. Creo que Costa Rica tiene más experiencia que Panamá en estas instancias y jugadores de jerarquía: Borges, Campbell, Keylor, Ruiz. El hecho de que esté Keylor en la cancha ya pesa, se sintió en Panamá en el primer partido que ustedes debieron haber ganado en el Rommel Fernández, que fueron muy superiores, y Keylor fue determinante.

Yo he estado en los últimos tres años muy cerca de Panamá, estuve allí incluso ayudando un poco al club Sporting de San Miguelito, he estado temporadas largas en Panamá, conozco la realidad, la mentalidad del futbolista panameño y te puedo decir que lo único que le puede afectar a Panamá para que no sea mejor o no saque un buen partido: uno, es la experiencia de Costa Rica, y lo otro, lo digo con mucho respeto, que a veces el panameño gana algo y cree que lo ganó todo.

Pasa mucho incluso en los equipos. Yo reviso las estadísticas de los equipos en Panamá: en el mismo campeonato, cuesta que un equipo gane más de tres partidos seguidos; te gana uno, te gana dos y cuando llega al tercero algo pasa, normalmente creo que es un problema de actitud, de mentalidad.

Diría que es el gran reto que Christiansen tiene cerca aparte de la clasificación. Es que le viene la parte más delicada de la eliminatoria, en la que jugás y tenés que meter goles, pero se juega también con la parte mental y emocional, de control de emociones, de inteligencia emocional, son aspectos importantes en este momento.

Panamá tiene juventud, renovación, muy buenos jugadores individualmente, te repito del mediocampo hacía adelante tiene las principales virtudes, pero creo que debe superar la parte mental, que no crea que está clasificado al Mundial; si llega con esa idea, no va a salir bien librado porque Costa Rica tiene experiencia y sobre ella va a intentar imponer su nivel en el partido.

Si vienen a especular un poco, que no creo porque he visto que Christiansen no es así, pero si creen que especulando puede salir adelante, ¡ojo! porque Costa Rica aunque ha mostrado poco, también va a mejorar; desde mi perspectiva más debajo de lo que ha estado no va a estar.

¿La alineación tica se va a parecer a la que terminó jugando el segundo tiempo frente a Honduras con Bryan Ruiz y Celso Borges para ganar 2-1 sobre el último minuto?

Creo que sí porque tenemos la gran obligación de ganar. Tenemos que arriesgar, el empate no le sirve, Costa Rica va a tener que correr muchos riesgos. Creo que va a ser una selección más ofensiva.

Alejandro Fonseca: 'El ambiente es político'

El comunicador Alejandro Fonseca del Grupo Extra (Diario Extra, Extra TV 42 y Radio América), en el cual labora desde hace 22 años, ha cubierto tanto eliminatorias mundialistas como partidos de los equipos ticos en la Concacaf.

En un país tan futbolizado como el vuestro, ¿predomina en el ambiente cierto escepticismo o hay confianza en que este partido será un punto de inflexión?

En verdad, de lo que se habla en el país es de política pues las elecciones son el 6 de febrero y de seguro se irá a una segunda ronda debido a que son 25 candidatos a la Presidencia y para ser electo en primera instancia se debe superar el 40%, y el que más alto llega en las encuestas apenas suma 29%. Somos conscientes del mal momento de la Sele y para ser honestos, no hay ambiente.

Comparados con los duelos anteriores, ¿esta Panamá que se presenta en suelo tico tiene su mejor valoración en cuanto a su juego colectivo?

Panamá viene haciendo las cosas muy bien, más allá de que se tome como referencia uno o dos juegos anteriores. La afición no le pone tanta atención al rival, a los canaleros, sino que reconocen que no estamos bien. Se está apostando en el cuerpo técnico por incluir jóvenes como el volante Aarón Suarez o al delantero Jewison Bennette y no tanto a hombres mundialistas como Celso Borges o Bryan Ruiz. Ellos están en la lista, pero si ingresan será de cambio.

Según tu gusto futbolístico, ¿con cuál once te gustaría se plantara desde el inicio Costa Rica?

No hay duda, en la portería con Keylor Navas. En zona defensiva por derecha, Ricardo Blanco; al centro Kendall Watson y Francisco Calvo; por la izquierda, Ronald Matarrita. En zona de volantes, al centro Yeltsin Tejeda y Orlando Galo; por la derecha, Alonso Martínez y por izquierda Aarón Suárez. Adelante Johan Venegas y Joel Campbell.

En estos tres escenarios cuál podría ser la reacción ante el entrenador Luis Fernando Suárez: si ganan, ¿va a obtener un amplio respaldo?; si empatan, ¿se le sostendrá en el cargo hasta la culminación de esta ventana eliminatoria?; si pierden, ¿será destituido de inmediato?

Ya para el juego anterior de Costa Rica ante Honduras, al técnico se le había advertido de que si no ganaba no iba a seguir en su puesto. A mi criterio, si no le gana a Panamá la presión será mucha y sería destituido.