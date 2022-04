Asociacion Aficionados Europeos pide actuciones para detener la Superliga

El colectivo de aficionados europeos "Football Supporters Europe" (FSE) pidió "estar constantemente alerta y movilizados en contra" de los planes de la Superliga y reclamó a los políticos y los reguladores que "actúen de inmediato para detenerlos".

"Los conspiradores no se han ido. La empresa de la 'Superliga' todavía existe, sus patrocinadores multimillonarios están esperando su momento y hoy, sus lobbystas están incrementando la presión con una reunión a puerta cerrada en Bruselas, a la que solo está invitado un número selecto", indicó FSE en un comunicado remitido a EFE.

Con el lema "No más Superligas", el colectivo de aficionados recordó que el año pasado "doce clubes obscenamente ricos intentaron destruir el fútbol europeo creando una liga cismática y cerrada", empeño en el que "fracasaron porque las aficiones de todo el continente, incluidas las de esos clubes, se solidarizaron contra sus planes".

"Hacerlo sería catastrófico, enriquecería a un puñado de clubes a expensas de todos los demás y destruiría principios importantes como el mérito deportivo, el ascenso y el descenso, la clasificación para Europa a través del éxito nacional y la solidaridad financiera. En resumen, la "Superliga" no es la solución; es el problema", sostuvo el colectivo.

FSE consideró que las aficiones deben estar "constantemente alerta y movilizadas en contra de estos planes" y pidió que "también los políticos y los reguladores deben cumplir con su parte del trato, actuando de inmediato para detenerlos y crear una versión más justa y sostenible del juego que todos amamos".

"La mejor manera de garantizar ambas cosas es que el mayor número posible de personas firme la Iniciativa Ciudadana Europea (ECI) "Win it on the pitch' (Consíguelo en el campo), en la que solicitamos a la Comisión Europea que proteja el modelo europeo de deporte, reconozca su valor social e implique a la afición en los debates para dar forma a su futuro a largo plazo", insistió.

FSE lanzó el pasado 25 de marzo esta iniciativa, ya registrada oficialmente por la Comisión Europea, que está apoyada también por la UEFA tras la reunión mantenida por ambas partes la semana pasada.

La empresa A22, que presta servicios para la puesta en marcha y la gestión de competiciones deportivas, incluida la Superliga, organizó este jueves una mesa redonda en Bruselas sobre el futuro del fútbol en la UE.

Esta firma presentó hace un año, junto a European Super League Company, la demanda en el juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid que pide que se declare que tanto la UEFA como la FIFA han abusado de su posición de dominio e impiden la libre competencia, en infracción del Tratado de la Unión Europea, motivo por el que el juzgado elevó la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE, que aún no se ha pronunciado.

Hace una semana el juzgado madrileño levantó las medidas cautelares que han impedido a la UEFA adoptar medidas disciplinarias contra los clubes vinculados todavía al proyecto, Real Madrid, Barcelona y Juventus.