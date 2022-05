Giorgio Chiellini: toda una vida en Turín

Giorgio Chiellini durante su despedida en el estadio de la Juventus. EFE

Parte del viaje es el final. La carrera de todos los jugadores, en todos los deportes, terminan de alguna manera; nadie es para siempre o es indispensable en esta vida, y eso lo tuvo claro el italiano Giorgio Chiellini, quien consciente de su edad, se hizo a un lado para darle una oportunidad a la joven generación que está tocando la puerta.

El jugador reveló para la cadena televisiva Sky Sport Italia la razón por la cual dejó la Juventus esta temporada. “Siempre he dicho que me hubiera gustado salir a buenos niveles y lo he conseguido. No fue un año fácil, pero logré preparar bien los partidos. Esto me dio más ímpetu para ahora y dejar espacio a los jóvenes. La Juve necesita reiniciar y ahora los muchachos tienen que asumir esta responsabilidad. Con mi presencia los ayudé un poco, pero también les corté un poco las alas. Ahora tienen que volar solos, pero los seguiré ya sea de cerca o de lejos”, declaró Chiellini.

El inicio de una leyenda

Si bien es cierto que el jugador nacido en la localidad de Pisa, Italia, tuvo más de una década en Turín, sus primeros pasos en el deporte los hizo de la mano del Livorno Calcio. Realizó su debut a nivel profesional en la temporada 2000-2001 en la extinta serie C1 (Tercera división en ese tiempo). Aquella temporada tan solo disputó cuatro partidos, repartidos entre la liga y la Copa de Italia, pero le fueron válidos para coronarse campeón de la serie C1 con su equipo.

Giorgio Chiellini con la Selección de Italia. EFE

A pesar de ser considerado como uno de los mejores defensas de la época actual, lo que no muchos saben es que Chiellini fue suplente hasta tres años consecutivos. Fue hasta la temporada 2003-2004 que se hizo un puesto en el equipo titular disputando un total de 42 partidos y anotando cuatro goles.

Tan solo le bastó una temporada en segunda división para demostrar sus cualidades defensivas. Llamó la atención de la Fiorentina y en la temporada 2004-2005 fichó por el equipo de la 'Viola' de la serie A (Primera división). Otro dato curioso de este jugador es que durante su estancia en el equipo jugó en la banda izquierda y no en la posición de central como todos están acostumbrados a verlo.

De los 37 partidos que jugó, 18 lo hizo de lateral izquierdo, 17 como interior izquierdo y los dos restantes de central. Su aventura en el conjunto de Florencia tan solo fue de una temporada ya que aparecería la Juventus que pagó alrededor de $2,2 millones para hacerse con sus servicios.

La aventura en Turín

Es usual que muchos de los jugadores cuando llegan a los nuevos equipos empiecen de titulares, y más cuando se pagan fuertes cantidades de dinero (en esa época, pagar más de $2 millones por un defensa era mucho), pero en su primera temporada, Chiellini tan solo disputó 23 partidos en todas las competencias.

El italiano llegó a ser uno de los capitanes del equipo de Turín. EFE

Luego de un año de acondicionamiento, Chiellini se enfrentaría a uno de los momentos más difíciles con la Juventus. El equipo fue acusado por supuestos amaños de partidos, en el denominado caso 'Calciopoli' y la Juve tendría un descenso administrativo hacia la serie B de Italia.

En la temporada 2006-2007, ya en segunda división y con un equipo repleto de estrellas, muchos fueron los que decidieron irse como el caso de los defensores Fabio Cannavaro y Lilian Thuram. La salida de estos jugadores obligaría a Chiellini a actuar como zaguero central y la apuesta resultó tan bien que se consolidó como titular hasta hoy en día.

Otros jugadores de renombre decidieron hacer frente a la crisis y resurgir el equipo de la segunda división. Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, Alessandro Del Piero y Trezeguet, junto con Chiellini devolvieron a la Juventus a la serie A una temporada después.

Desde entonces, el defensor italiano jugaría un promedio de 33 partidos por temporada en todas las competencias. Números bastantes altos, un jugador de élite.

Sin embargo, su primer campeonato con el equipo de Turín no llegaría hasta la temporada 2011-12. Conquistaron la serie A con tan solo cuatros puntos de diferencia del Milán. Este título tuvo la peculiaridad de ser logrado de modo invicto con 23 victorias, 15 empates y ninguna derrota en 38 partidos.

Esa temporada sería el inicio de un camino lleno de títulos. Chiellini obtuvo junto con la Juventus, nueve trofeos de liga de manera consecutiva, sumado a ello campeonatos de Copa y Supercopa de Italia. En todos ellos el defensor italiano fue una pieza clave para su consecución.

En el año 2015 estuvo cerca de obtener la Liga de Campeones, pero cayeron derrotados ante el Barcelona 3-1 en Berlín, Alemania. Chiellini no estuvo entre los convocados por una lesión, pero el destino le volvería a dar otra oportunidad de jugar la final dos años después.

La Juventus volvió a lograr un pase para la final de la Liga de Campeones en 2017, pero nuevamente perdieron, esta vez ante el Real Madrid. Chiellini disputó el encuentro, pero no pudo hacer mucho para revertir el 4-1 que le propiciaron.

El momento más difícil de su carrera

En 2019, el futbolista sufrió una de sus peores lesiones. En agosto de aquel año, durante un entrenamiento sufrió una ruptura de ligamento cruzado de su rodilla derecha lo que le obligó a pasar por el quirófano. Esta lesión lo mantuvo alejado de las canchas toda la temporada, pero eso no impidió que, a pesar de sus 35 años (en ese momento), volviera con mucha fuerza y recobrara su puesto de titular.

La siguiente temporada disputaría un total de 25 encuentros, demostrando que la edad es tan solo un número y más, luego de sufrir una de las lesiones más importantes para un deportista.

Condecoración, estudios universitarios y títulos

Chiellini no solo es un jugador impecable dentro del campo, también es un ejemplo para todas las personas. En 2004 recibió la distinción de Caballero de la Orden al Mérito de la República Italiana por sus méritos en pro del deporte italiano y su aporte a la sociedad en su país.

También el italiano obtuvo en 2010 una licenciatura en la carrera de economía y domercio. Sus intereses en la economía aplicada y su pasión por el equipo de la Juve lo llevaron a realizar su tesis llamada 'El presupuesto de una sociedad deportiva, el caso de Juventus Football Club'.

En 2017 obtuvo el doctorado en la Escuela de Administración y Gestión de la Universidad de Turín. Con su trabajo final llamado 'El modelo de negocio de la Juventus FC desde un punto de referencia internacional' obtuvo este título. Estableció así un paso firme para el momento de su retirada.

Con la Juventus fue un ganador en todos los sentidos, incluyendo un trofeo con Italia. Ganó un total de 19 títulos en 17 temporadas. Fue campeón en todos los torneos nacionales y logró disputar dos finales de la Liga de Campeones. Mientras que con la Selección de Italia sumó recientemente a su palmarés la Eurocopa 2020.

El próximo 1 de junio podrá sumar un trofeo más si vence a la Selección de Argentina por el trofeo de la Finalissima. Este será el último partido de Chiellini con la Selección de Italia luego de 18 años con la Azzurri.

Esto lo acredita como toda una leyenda en el equipo de la Juventus. Ahora, según diferentes medios, continuará su carrera en el LA FC de la Major League Soccer (MLS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.