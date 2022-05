Los datos del campeón de Europa

Los jugadores del Real Madrid durante la celebración en el estadio Santiago Bernabéu. EFE

El técnico italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti junto a los jugadores del equipo 'blanco'. EFE

El rey europeo recupera su corona. Luego de tres años sin ser campeón, el Real Madrid, acostumbrado a ganar esta competencia vuelve a sentarse en el trono. 'Los blancos' sumaron este fin de semana su decimocuarta 'orejona' aumentando así su ventaja con respecto a sus más cercanos perseguidores (Milán, Bayern Múnich y Liverpool). Con el 1-0 ante el conjunto inglés del Liverpool, se aseguraron jugar también la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Esta victoria dejó algunos datos interesantes que repasamos a continuación.

Cinco UEFA Champions League en los últimos 10 años

La consistencia y no dejar de luchar hasta el último minuto son dos características fundamentales con las que se identifica el Real Madrid, y prueba de ello es que en los últimos 10 años de competencia han levantado este trofeo cinco veces. Algo jamás visto en el torneo.

En los años 2014, 2016, 2017, 2018 y 2022 el club 'merengue' ha podido celebrar junto con los suyos en la plaza de la Cibeles los campeonatos de la Champions League.

Tan solo el Bayern Múnich (en dos ocasiones), Barcelona, Liverpool y el Chelsea (dos veces) han sido la oveja negra del Real Madrid en estos 10 años de dominio blanco.

Carlo Ancelotti, único director técnico en ser campeón en cuatro ocasiones

La lista de estrategas que han sido campeones de la Champions League es sumamente extensa. Sin embargo, han sido escasos los técnicos que han llevado a sus equipos en varias ocasiones como reyes de Europa e incluso también como jugador.

El italiano Carlo Ancelotti, con el campeonato reciente, suma en su palmarés cuatro 'orejonas' como técnico. En 2003 y en 2007 fue campeón con el Milán derrotando a la Juventus y al Liverpool, respectivamente. Con el Real Madrid se coronó en 2013 ante el Atlético de Madrid y este año venció nuevamente al Liverpool en París.

Con este logro se convierte en el único director técnico en conseguir cuatro trofeos. En total, Ancelotti ha ganado seis títulos, ya que como jugador del Milán fue campeón en los años 1989 y 1990. Nada mal para el técnico de 62 años.

Cinco trofeos para algunos protagonistas

Bajo este nuevo formato el portugués Cristiano Ronaldo era el único con cinco Champions League en su vitrina (uno con el Manchester United y cuatro con el Real Madrid), sin embargo más nombres se sumaron a esta selecta lista el sábado.

Karim Benzema, Daniel Carvajal, Marcelo, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos y Nacho Fernández sumaron su quinta Liga de Campeones.

Cabe detallar el caso de Isco. Si bien es cierto que el madridista sumó su quinta medalla como campeón, durante esta temporada no jugó un solo minuto en la competición y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA, por sus siglas en inglés) no reconoce como campeón a los jugadores que no hayan disputado minutos durante el torneo. Así también es el caso del segundo arquero ucraniano Lunin, que suma su primer campeonato internacional con el Real Madrid.

Tomando en cuenta toda la historia (incluyendo la antigua Copa de Europa), Francisco Gento (seis) encabeza la lista de máximos ganadores. Otros ganadores con cinco campeonatos son Paolo Maldini (Milán), Alessandro Costacurta (Milán), Alfredo Di Stéfano, José María Zárraga, Marcos Alonso, Rafael Lesmes, Héctor Rial y Juanito Alonso (todos con el Real Madrid).

La copa de las remontadas

Estar abajo en el marcador es usual en el fútbol, vemos a menudo equipos remontar un partido o una serie, pero estar abajo y ganar en tres series seguidas de una eliminatoria no es nada común.

Los 'petrodólares' de Catar del París Saint-Germain, la billetera millonaria rusa del Chelsea y el fondo de los Emiratos Árabes del Manchester City no pudieron hacer frente a la historia del Real Madrid y mantener sus ventajas para eliminar a los 'blancos'.

Jamás en la historia de la competición se había visto que un equipo hubiese tenido que remontar cada una de las series de eliminatoria y que finalizase campeón. Por supuesto, el Real Madrid en su competición favorita es capaz de romper este tipo de récords.

Karim Benzema, máximo goleador en la Champions en la temporada por primera vez

Desde su debut en esta competición, en 2005, Benzema se ha colocado como el cuarto máximo goleador en la historia de esta. Sin embargo, jamás había conseguido el premio como máximo goleador de la temporada. Algo increíble para los números que posee.

Durante esta campaña, con 15 goles en su cuenta, logró obtener este primer premio en su carrera.

Cabe recordar que Benzema solo se encuentra por debajo de Cristiano Ronaldo (140), Lionel Messi (125) y está empatado con Robert Lewandowski con 86 goles en la lista histórica.

Esta ha sido una campaña de ensueño por parte del Real Madrid, afianzándose cada día más en este torneo y confirmando que son los 'reyes de Europa'.