Thomas Christiansen continuará con Panamá hasta el 2026

El técnico español-danés Thomas Christiansen estampó su firma ayer en el nuevo contrato con la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), como director técnico de la Selección Nacional de Panamá hasta el 2026.

En el acto estuvieron presentes el presidente de la Fepafut, Manuel Arias; la esposa del técnico, Nuria Escobar; el cuerpo técnico y los medios comunicación.

“Quiero anunciar la renovación de un técnico que ha traído muchas cosas positivas a Panamá, nos ha dado una identidad de juego y lo más importante, ha demostrado su calidad como persona en su vida y con su familia”, relató Arias.

Continúo, “ha sabido transmitir ese mensaje positivo a los jugadores. Nos sentimos orgullosos, no solo de Thomas Christiansen como entrenador, sino como persona. Eso es lo que queremos siempre en la federación. En la parte técnica y táctica nos sentimos conformes por el trabajo que ha realizado Thomas”.

El técnico danés-español durante la conferencia de prensa junto con el presidente de la Fepafut, Manuel Arias. Jean-Paul FrancisLa Estrella de Panamá

“Cuando lo contratamos, este era un plan hasta el 2026, si nos encontrábamos en el camino con Catar bienvenido sea. No se dio, no tengo nada que reprocharle. Creo que supo ver el trabajo de la dirección técnica que la federación había hecho. Estamos felices de haber logrado esta renovación”, declaró el presidente de la Fepafut.

Christiansen se mostró muy alegre y emocionado con esta nueva etapa al mando de la selección, y agradeció a todos los que hicieron posible su renovación, con la confianza depositada en él.

“Gracias a Manuel, Jaime Penedo y al Comité Ejecutivo. Estoy muy agradecido con la gente, me siento respaldado con Panamá y con los integrantes de la federación. En cualquier trabajo hay altibajos, problemas, soluciones, momentos de alegría y de tristeza. Para mí nunca hubo alguna duda de seguir con la selección de Panamá”, afirmó Christiansen.

Durante la conferencia de prensa, afirmó tener ofertas de otros equipos, pero todas las declinó. “He tenido ofertas reales y superiores económicamente, pero le dije a mis agentes que no las escuchase”, confirmó el técnico.

Detalló: “Mi primera intención era quedarme en la Selección de Panamá. Sí que es importante el dinero, pero no lo es todo; uno tiene que sentirse a gusto donde está y así me siento aquí”.

El danés-español también dio indicios de los procesos que se deben llevar y los acondicionamientos obligatorios que se deben hacer en los estadios de Panamá para tener una mejor competencia contra los demás países y mejorar el fútbol panameño.

“La calidad futbolística de Panamá es muy buena, hay que trabajarla e invertir, si no se invierte, no se puede llegar a mucho. El país debe invertir en infraestructura”, señaló, al tiempo que consideró que cuatro equipos no pueden compartir un mismo campo.

Retos por venir

Sobre los objetivos que tendrá el seleccionador, hizo mención en que la próxima edición de la Copa Oro y la Nations League 2022-23 serán importantes.

“A corto plazo estamos ya en la Nations League, y dependemos de nosotros mismos. Ya hemos clasificado a la siguiente edición de la Copa Oro, pero el objetivo es meternos en la Final Four. Luego de cara a la Copa Oro del 2025 y la próxima entrega de la Nations League, creo que iremos con las bases y añadiendo jugadores potenciales de cara al 2026. En el último medio año antes del mundial hay talentos que surgen y debemos aprovechar, pero lo más importante en estos cuatro años es la formación del jugador”, añadió el estratega.

Christiansen resaltó la salida de su ayudante David Dóniga del cuerpo técnico y confirmó que se debió a retos personales que quería cumplir el español. “David tiene sus aspiraciones y decidió iniciar su carrera como primer entrenador. Por lo menos desde aquí le deseamos mucha suerte”.

La nueva casa de la selección

Arias hizo hincapié en el futuro centro de alto rendimiento que tendrá la selección de Panamá. Argumentó que este proceso debe pasar por ciertos criterios que solicita la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y que los fondos para la construcción de las canchas provienen de esta última.

“El proceso para la construcción del centro de alto rendimiento ya empezó, pero debemos de saber que estos fondos son gracias a la FIFA y eso requiere una autorización de parte de ellos, luego de aprobar los planos y el proyecto. La empresa que se ha contratado para la construcción es la misma que hizo el centro de alto rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol”, confirmó Arias.

Por otra parte, el presidente de la Fepafut oficializó que para el mes de septiembre se tendrá un amistoso contra Arabia Saudita y están en negociaciones con otras selecciones.