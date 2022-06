Los Angeles FC celebra con un triunfo la renovación de Vela y la llegada de Bale

Los Angeles FC, el mejor equipo hasta el momento en esta temporada de la MLS, celebró este domingo la renovación del mexicano Carlos Vela y el fichaje del galés Gareth Bale con un triunfo por 2-0 ante los New York Red Bulls.

El colombiano Cristian Arango, a pase de Carlos Vela, y el ecuatoriano Diego Palacios, con asistencia del uruguayo Brian Rodríguez, marcaron los dos tantos de los angelinos, que llegaron en el minuto 67 y el 70.

Los Angeles FC (LAFC) consolidó así su liderazgo en la Conferencia Oeste con 33 puntos, cuatro más y con un partido menos jugado que el Real Salt Lake.

La fiesta fue completa en el Banc of California de Los Ángeles (EE.UU.) para un conjunto que ha firmado una semana fantástica tanto fuera como dentro del campo.

Después de que a mediados de mes se anunciara el fichaje de Giorgio Chiellini, gran referente defensivo de la Juventus y la selección italiana, LAFC causó sensación el sábado en la MLS al desvelar la incorporación de Gareth Bale, que llega como agente libre.

Cinco veces campeón de la Champions League con el Real Madrid, Bale, de 32 años, guió este junio a Gales al segundo Mundial de su historia al derrotar a Ucrania en la repesca para Catar 2022.

A la directiva del LAFC solo le quedaba cerrar la renovación de Vela, que termina contrato el 30 de junio y que en los últimos meses no había acabado de resolverse, y fue el propio mexicano el que garantizó su continuidad en la previa del partido ante los Red Bulls.

"Sí, la verdad es que era cuestión de tiempo. Obviamente, las dos partes estábamos muy ilusionados por cerrar el contrato", explicó en declaraciones a ESPN.

"Siempre es negocio y si uno tira para un lado otro tira para otro. Pero cuando los dos lados quieren llegar al mismo lugar, siempre termina sucediendo y así pasó. Estoy muy contento de poder seguir aquí (...). Hasta que no gane un título no me quiero ir de aquí. Es algo que me motivó a seguir y ojalá pueda ser este año", agregó.

Vela llegó en 2018 al LAFC como la gran estrella de este ambicioso proyecto de fútbol que en unos pocos años se ha convertido en uno de los clubes punteros de la MLS.

Contando el partido de este domingo, el delantero ha disputado 101 encuentros en la MLS en los que ha metido 63 goles.

GOLES LATINOS

Con todos esos alicientes llegados de los despachos, al equipo angelino solo le faltaba demostrar en el campo su poderío ante unos New York Red Bulls que se presentaron como terceros del Este.

Los neoyorquinos empezaron el partido con carácter pero, poco a poco, Los Angeles se asentó en el terreno de juego y la ocasión más clara de la primera parte fue para los locales con el argentino Franco Escobar, que soltó un disparo tremendo que no se coló cerca de la escuadra por la brillante intervención del portero brasileño Carlos Coronel.

En la reanudación de un partido disputado bajo un intenso sol de mediodía, el venezolano Cristian Cásseres Jr. robó un balón en la frontal y por poco no adelantó a los visitantes.

Respondió de inmediato el LAFC con un doble oportunidad de Kwadwo Opoku en el 53 y en el 54: primero no pudo ajustar su remate dentro del área y justo después no logró culminar una valiente incursión por la banda derecha.

Los Angeles se acercaba al gol y este llegó después de que Vela, con una fantástica asistencia, dejara solo frente al portero a Arango, que definió con tranquilidad y precisión en el 67.

Solo tres minutos después llegó la sentencia gracias a Palacios, que metió el segundo tras una habilidosa internada de Rodríguez por la banda derecha.

Los Red Bulls intentaron recortar distancias y en el 87 Zach Ryan estrelló el balón en el poste, pero el marcador no se movió.

Al margen del partido, Los Angeles celebró este domingo el día del Orgullo LGBTQ y los aficionados del fondo norte (The 3252), la grada de animación del equipo, desplegó un gran tifo con el lema "Everybody Belongs in Los Angeles" (Todo el mundo pertenece a Los Ángeles).

Al encuentro acudieron además famosos como el futbolista francés Kylian Mbappé; el guitarrista de Maná, Sergio Vallín; y el cantante de System of a Down, Serj Tankian.