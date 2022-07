En Dominicana el fútbol está de moda @Concacaf

En una semana “gloriosa” el fútbol ha pasado de ser una novedad a convertirse en el deporte que ha provocado las mayores expectativas hacia el futuro, en el ámbito deportivo dominicano.

Los aciertos de la dirigencia y un puñado selecto de talentosos jóvenes jugadores, han conseguido con la selección quisqueyana Sub-20 hacer como en los bolos, un pleno o moñona, al alcanzar inéditamente los cuatro objetivos trazados: la clasificación para los Juegos Centroamericanos del Caribe El Salvador 2023, los Juegos Panamericanos Chile 2023, la Copa Mundial Sub-20 Indonesia 2023 y para redondear el cake de celebración, nada menos que el boleto para los Juegos Olímpicos París 2024. Una privilegiada cita en donde acompañarán a Estados Unidos, como los dos únicos representantes de la Concacaf.

Las campanas habían comenzado a sonar el domingo 26 de junio cuando derrotaron a El Salvador en los octavos de final 5-4 en un partido de ida y vuelta; los salvadoreños habían quedado de primeros en su grupo por encima de Guatemala y de Panamá. Repicando luego consecutivamente el pasado miércoles 29 de junio, cuando quebraron los pronósticos, al derrotar a Jamaica 1-0 adjudicándose la clasificación a la Copa Mundial Indonesia 2023.

Al día siguiente (jueves) Rubén García, presidente de la Fedofútbol (Federación Dominicana de Fútbol), había descrito en el programa 'Actualidad Deportiva' de Listín Diario, lo alcanzado con la siguiente valoración: “Para la familia del fútbol dominicano es la mayor alegría, nosotros la describimos dentro de las grandes hazañas del deporte dominicano, comparado a la medalla de oro de (Félix) Sánchez, a todas esas grandes gestas; al Campeonato Mundial de Béisbol. Nosotros traspasamos un límite que era difícil, que nadie en su mente pensaba que lo íbamos a lograr, ir al Mundial, al frente de una nueva gestión que apenas tiene dos años.

En Dominicana el fútbol está de moda @Concacaf

Cambiamos la historia. Ya esa historia del fútbol dominicano es otra, ya la etapa cambió. La historia del fútbol dominicano, podemos decirlo, está grabada en grandes letras doradas en la historia del deporte dominicano”.

Un día después, el viernes 1 de julio, en otro intenso partido en el que fueron perdiendo al término del primer tiempo 0-2 ante Guatemala, un rival que casi siempre los ha superado en todas las categorías, igualarían en el segundo tiempo 2-2. Empatados, llegarían a los tiempos extra que no variaron el marcador, para definir luego a favor de los dominicanos 4-2 en la tanda de penales. El análisis de García se ratificaba en su valor al sumársele también el boleto para París 2024.

Disputarían el domingo pasado el título del Premundial celebrado en Honduras; cayeron ante Estados Unidos 6-0. Un marcador amplio ante una potencia como la estadounidense, pero no quitan una pizca de brillo al alcance de los dominicanos en el evento.

La moda fútbol y la LDF como trampolín

Los jugadores Ángel Montes de Oca y Edison Azcona fueron seleccionados en el XI Ideal del Pre Mundial. Dominicana tuvo un hecho insólito, su entrenador, el técnico cubano Walter Benítez, no pudo estar presente en el torneo al impedírsele la entrada a Honduras; dirigió a la distancia. Su asistente Mariano Pérez Tejeda asumió el equipo. @Concacaf

Esta demostración de su potencial se lo debe el fútbol dominicano, en buena parte, al aporte de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), el campeonato de primera división que en siete años les ha posibilitado contar con un torneo continuo. 15 jugadores del plantel juegan en equipos de la LDF y 5 son legionarios.

El portero Miguel Lloyd –a quien en Panamá se le recuerda por la huella que dejó por sus enormes cualidades al integrar como pieza fundamental aquel recordado y brillante plantel del Árabe Unido (2012-2016), que dominó la LPF y se destacó en la Concachampions, al lado de Yoel Bárcenas, 'Pibe' González, etc.– es hoy el arquero del Cibao FC, el equipo que lidera actualmente la LDF. En medio del ambiente festivo nacional que ha provocado la Sub-20, nos brinda su opinión sobre lo logrado.

Abordado sobre cuál ha sido el principal acierto para que esta selección Sub-20 con su actuación se haya destacado como una de las que promete una mayor proyección y futuro en la Concacaf, señala: “Uno de los principales aciertos en los resultados que tiene el fútbol dominicano hoy, ha sido la creación de la liga dominicana (LDF) a partir de 2015 para acá. Ella ha ayudado a que los jóvenes se desarrollen mejor, que tengan un buen nivel. Pero también se ha contado con la ayuda de destacados empresarios con una buena visión, como es el ingeniero Manuel Estrella, dueño del Club Cibao FC donde yo milito y que igualmente es el presidente de la liga. Estos chicos se rozan con los buenos jugadores que vienen a la liga, con los refuerzos extranjeros; es un plus que ha ayudado bastante; pienso que la creación de la liga ha sido uno de los mayores aciertos”.

Pocos dominicanos como Lloyd, por la experiencia, pueden tener un criterio comparativo para aproximarnos a las posibles diferencias entre la LPF (Liga Panameña de Fútbol) y la LDF (Liga Dominicana de Fútbol). “Creo que la LDF viene siendo un modelo casi como LPF. Lo único es que considero a la panameña LPF una liga más organizada, tienen más tiempo, tienen personas con mayor capacitación, nosotros estamos creciendo; necesitamos más organización, gente con mayor preparación. Me incluyo, porque en el futuro pienso seguir, no sé si como dirigente de un club o aspirar a un cargo en la Federación. Eso lleva tiempo y preparación, hay que estudiar, no solamente vale lo que uno hace como jugador sino que necesita preparación.

El fútbol dominicano va a seguir avanzando, a raíz que lleva un crecimiento muy rápido y hay que estar preparado. La gente se está interesando muchísimo por ir a los estadios, ahora mismo el fútbol en República Dominicana está de moda, eso hay que aprovecharlo, la gente está asistiendo a los estadios, le está gustando. Después de esta clasificación al Mundial y a los Juegos Olímpicos, pienso que la gente va a seguir más entusiasmada”.

Sobre la percepción que tiene de la cantidad de público que asiste regularmente a los partidos del Cibao F.C. considera: “A nuestro estadio van alrededor de 3 mil y pico personas; los fines de semana van menos, dependiendo del rival. Pero cuando jugamos copas, van más personas”.

Las repercusiones en la Selección Mayor

Avelino Cuadra, uno de los comunicadores deportivos dominicanos destacados y el narrador oficial de la LDF (Liga Dominicana de Fútbol), exjugador y exentrenador, todavía con los efectos de las celebraciones del recibimiento que le dispensaron al equipo Sub-20 a su regreso este lunes en Santo Domingo, nos acerca con su mirada: “Estamos viviendo un momento muy agradable, acabamos de pasar una semana inolvidable, donde ha sucedido algo impensable. Hemos dado la sorpresa, es un proceso que comenzó en 2021, donde nos tocó primero batallar en nuestra zona caribeña con nuestras islas cercanas, San Martín, Anguila, Santa Lucía. En el último partido teníamos que empatar o ganar e íbamos al minuto 82 perdiendo... y logramos empatar para con ese punto clasificar a la fase final. Lo demás es historia conocida.

Esta selección Sub-20 ha venido trabajando desde meses atrás, pero lo más importante es que hay jugadores de esta selección que han agotado todos los procesos de selección, Sub-15, Sub-17, Sub-20. Me detengo en la palabra proceso, porque no es solo juntar un grupo de grandes futbolistas y hacerlos jugar fútbol, sino agotar un tiempo de vida de crecimiento y formación juntos.

Un proceso que se agotó para llegar aquí y que debe seguir para cosechar más triunfos. Cuando me preguntas, ¿si podemos ver pronto una actuación cercana en la selección mayor? La respuesta es simplemente continuar el proceso; las esperanzas hoy para mí no recaen en quienes son de la selección mayor, sino en quienes vienen de la selección inferior. El caso de esta Sub-20, que pueda seguir en el proceso y pueda ser esta la selección que nos pueda llevar al Mundial 2026 Canadá, Estados Unidos, México.

Este es también un mérito de la LDF, que inició en 2015 y tiene solo 8 temporadas, ya que desde hace unos años incorporó a su reglamento una ley Sub-21 que obliga a cada club a tener en la cancha jugando a un jugador Sub-21 en todo momento; esto les permite a estos juveniles tener otro tipo de roce, de competitividad, de entrenamiento, de oportunidad para jugar al máximo nivel. Gracias a esa ley Sub-21, jugadores clave en el equipo como Bryan More, Yodry Álvarez, Omry Bello, Ángel Montes de Oca, Ányelo Gómez, Diefry Mansú, entre otros, son también parte fundamental de los equipos LDF”.