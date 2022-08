Thomas Christiansen: 'Queremos competir, pero al final lo más importante es el mundial'

'Debemos mejorar en todos los aspectos', apuntó Christiansen. EFE

Las competencias oficiales para la Selección Nacional de Fútbol de Panamá han terminado, al menos para lo que resta de 2022. En un año en el que la máxima ilusión para los aficionados y los jugadores era estar presentes en el Mundial de Catar, y no ha sido posible, el director técnico Thomas Christiansen no ha bajado los brazos.

Ya con un nuevo contrato firmado hasta 2026, gracias al deseo de permanecer en Panamá y el de la federación de que continuase tras al timón, los nuevos objetivos ya están en marcha.

En entrevista con este medio, el técnico danés-español habló sobre sus mejores momentos durante estos años en Panamá, lo que fue la eliminación en la ruta al mundial, la Liga Panameña de Fútbol y las recientes actividades que ha realizado con el cuerpo técnico.

Al consultarle sobre lo mejor de su rol en la selección, expresó que ha sido el “aprendizaje”.

El director técnico Thomas Christiansen Jean-Paul Francis

“Como no tenía experiencia como seleccionador, ha sido algo nuevo; es una nueva manera de trabajar. No es lo mismo estar en un club que en una federación e ir a otro continente con otra manera de ver el fútbol, con otras condiciones futbolísticas y de infraestructura. Han sido cambios grandes, pero al mismo tiempo un espacio para conocer a los jugadores con su biotipo, que es distinto a muchos de los que he visto hasta ahora”, detalló Christiansen.

El técnico apuntó que el jugador debe mejorar otros aspectos como la alimentación y tomarse mucho más en serio el deporte, ya que si “uno quiere vivir de esto, hay que respetar estos puntos”.

Ser seleccionador 'versus' técnico de club

Christiansen ha pasado a dirigir clubes como el AEK Larnaca (Chipre), Apoel de Nicosia (Chipre), Leeds United (Inglaterra) y el Union Saint-Gilloise (Bélgica), pero Panamá es su primera experiencia como seleccionador.

“En el día a día de un club estás trabajando con un jugador. Por ejemplo, si tengo a un jugador, yo puedo trabajar todos sus defectos semana a semana para que mejore. Mientras que en la selección, tengo la posibilidad de trabajar con el jugador de dos a tres días; y las veces que hay competiciones un poco más largas tengo al grupo más tiempo. Pero lo que sabe el jugador es por el club y en este corto tiempo es necesario implementar aspectos tácticos, psicológicos, y hay menos tiempo para trabajar”.

Continuó, “en cambio, en el club se tiene a 25 jugadores dentro del radar para trabajar. Como seleccionador, debo tener en la mira a entre 60 y 70 jugadores a los cuales debo hacerles un seguimiento. No quiero decir que es más fácil o difícil, pero sí distinto”.

Memorias de la eliminatoria

Con el nuevo sistema de juego implementado por 'el míster', el pueblo panameño se ilusionó con volver a ver a Panamá dentro de un mundial, sin embargo el destino no lo quiso así.

Sobre los últimos tres partidos de clasificación ante Honduras, Estados Unidos y Canadá, Christiansen relató cómo fue el ambiente dentro del vestuario y el estado anímico en el que se encontraban los jugadores.

“Sabíamos que ante Estados Unidos teníamos que ganar sí o sí. El resultado no se dio, cometimos unos penales y errores que nos costaron el partido, con todo el respeto hacia Estados Unidos que es uno de los mejores equipos. Con el de Canadá no había nada por hacer. Ante Honduras, igualmente teníamos la obligación de ganar, pero no fue el partido que nosotros quisimos”.

“Pudimos haber hecho mejor la alineación, las decisiones dentro del campo, los cambios que quizá no dieron mucho fruto o le dieron ese plus al equipo cuando lo necesitaba. Sobre todas estas cosas uno debe ponerse a reflexionar”, argumentó el técnico.

El siguiente plan de acción

El próximo partido oficial de Panamá será por la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-23 ante Costa Rica, en el mes de marzo y la edición de la Copa Oro 2023, a mitad del próximo año y Christiansen mira más allá de estos compromisos, soñando con estar en el mundial de 2026.

“Tenemos claro que queremos competir, pero al final lo más importante es el mundial y ahí queremos llegar. Queremos ser partícipes del segundo mundial para Panamá. Con respecto a la Liga de Naciones, queremos sacar un resultado bueno para estar en el final four. A partir de ahí, hay que formar a los jugadores, hay que mirar un poco más atrás, pero siempre tener una base de los que están ahora”.

El danés-español dejó entrever que algunos jugadores de la selección Sub-21 que participaron en el Torneo Maurice Revello de 2022 podrían estar en el siguiente proceso de cara a 2026.

“Hay que hacer un seguimiento; nosotros estamos haciendo una lista de jugadores que hemos tenido y tenemos actualmente en la selección mayor, la Sub-20 y los que fueron a Toulon”, añadió.

Transformaciones e impulsos necesarios

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) es un pilar para dar el salto hacia la selección y llegar a las competencias internacionales. Sin embargo, para alcanzar este punto será necesario mejorar en muchos aspectos dentro de la liga, razonó el técnico.

“Debemos mejorar en todos los aspectos. Cambios que van desde la infraestructura, dotar al jugador de mejoras que incluyen el uso del gimnasio, la alimentación, la creación de casas club, salarios buenos, traer jugadores del extranjero para llevar un buen nivel de competencia y que los patrocinadores apuesten por la LPF”, zanjó.

Además, es preciso “todo esto para continuar compitiendo a buen nivel; por ejemplo, en la Liga Concacaf donde vimos el empate 1-1 del Sporting de San Miguelito. Será importante que este año pasemos de rondas en el torneo”.

Salidas dentro del cuerpo técnico

Semanas atrás se confirmó la salida de los técnicos David Dóniga y Ángel Sánchez. Dóniga abandonó la selección en busca de cumplir sus metas como primer técnico de un equipo, mientras que Sánchez y la Fepafut separaron sus caminos luego de la eliminación de la Sub-20 en el premundial de Honduras.

Ante estas ausencias, Christiansen confirmó que hasta que no se entre en una competencia oficial, tanto la selección mayor como la Sub-20, nadie ocupará estos puestos.

“David tomó la decisión de ser primer entrenador en un club y ese fue su deseo. No habrá un reemplazo ahora mismo hasta que tengamos competiciones más cercanas. Para la Sub-20 tampoco tendremos un reemplazo hasta que haya competencia”.

Visorias Sub-17

Recientemente, Christiansen junto con el director técnico de la categoría Sub-17 Mike Stump y miembros del cuerpo técnico estuvieron de gira a nivel nacional en busca de nuevos prospectos para los torneos que se avecinan.

El director técnico destacó que esta gira fue “una visoria para captar el talento”.

“También hablamos con los entrenadores para que tengan la capacidad de entrenar y enseñar a los jugadores. Es una de las cosas que necesitamos mejorar, porque si queremos que el jugador se desempeñe mejor, tenemos que dotarle de todas las herramientas y conocimientos que tengamos nosotros como entrenadores. Eso para mí es la clave, aparte de detectar al jugador”.

Finalizó reflexionando que “gracias a esta visoria, creamos una base de datos de los jugadores porque la federación no tenía esta herramienta. Nosotros ya hemos levantado un informe de rendimiento de las diferentes categorías. De todos los que han competido, tenemos su historial ya levantado y con bastante seguimiento”.