Xavi: "Hay que mantener la ilusión y seguir trabajando con humildad"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, insistió en que "hay que mantener la ilusión" que genera su equipo y "seguir trabajando con humildad", para que el barcelonismo continúe "enchufado", ahora que está "más vivo que nunca", al mismo tiempo que aseguró que ser líderes momentáneos de LaLiga Santander "no es trascendente".

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, en una foto de archivo Alejandro García | EFE

"Hay ilusión y expectativas muy buenas, la ilusión se palpa en el estadio, en la calle. Hay que mantener esa ilusión y seguir trabajando, con humildad, pero es bueno que haya ilusión. Que hayan venido 85.000 personas dice que el barcelonismo está enchufado y más vivo que nunca. La gente ve que trabajamos y corremos, y lo damos todo, eso es importante", valoró el técnico en la rueda de prensa posterior a la victoria azulgrana (3-0) ante el Elche.

Con este triunfo, los de Xavi duermen líderes de Primera División con 16 puntos, a la espera de lo que ocurra en el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. "Lo intentaré seguir y estaré pendiente", reveló el de Terrassa, que insistió en que es "positivo" estar en lo más alto, aunque no es "trascendente". "Hemos hecho nuestro trabajo y eso es lo más importante, nos vamos al parón con la sensación de que estamos en el camino", añadió.

"Estas dos semanas me servirán para descansar y desconectar, no se me harán largas, luego es un calendario muy fuerte, con partido cada tres días, será intenso y difícil. Es un inicio notable del equipo, la pena fue el Rayo y sobre todo Múnich, pero el inicio es positivo", analizó el buen hacer de su equipo en este inicio de curso, con las manchas ante el conjunto de Iraola y su derrota ante los bávaros.

Xavi celebró que el equipo haya "mejorado" en "ganas", y que también las tenga Robert Lewandowski, "un ejemplo", después de haberlo ganado todo. "Ganar debe ser una droga para nosotros en el buen sentido de la palabra. Es muy positivo", añadió, antes de poner en valor la "faceta humana" del polaco y su "hambre".

"Pedri es un futbolista superlativo, es capaz de marcar la diferencia con goles y pases, difícilmente pierde la pelota, hace muchas cosas bien. Tiene que ser decisivo con las cualidades que tiene, es equiparable con los mejores centrocampistas que han pasado por aquí. Es trascendental, es una garantía tenerlo, le tenemos que mimar, gestionar sus minutos", advirtió sobre el mediocentro, autor de uno de los goles este sábado.

Otro de los nombres propios de la comparecencia fue Ansu Fati, suplente y protagonista de la semana al no ir convocado con la selección española. "Yo le veo bien, hablé con él y le veo contento. Va a participar, hoy ha entrado muy bien y va a ser muy importante, tenemos un plan con él, lo vamos a dosificar y va a ser muy importante", apuntó sobre el delantero.

"Dembélé está jugando a un nivel alto, ayer fue padre, durmió muy poco pero siempre quiere jugar. Tiene un compromiso tremendo, es una garantía, cuando recibe en banda sé que pueden pasar muchas cosas. De momento su etapa con nosotros está siendo exitosa", expresó sobre el extremo francés, titular ante los ilicitanos.

Finalmente, Xavi alabó a Alejandro Balde, titular en el lateral izquierdo, confesando que para él es "complicado" decidir entre tres lateral -Balde, Marcos Alonso y Alba- "de muchas garantías". Antes, el técnico azulgrana valoró la expulsión del entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, afirmando que entiende su enfado. "Confío en la honestidad de los árbitros. Es normal que se enfade Francisco, cuanto te quitan te enfadas", zanjó.