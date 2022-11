'Ronaldo está luchando contra el tiempo'

El astro portugués Cristiano Ronaldo entrenando con su selección en Al Shahhniya, Catar, este 21 de noviembre. EFE

“Cristiano Ronaldo está luchando contra el incontenible renglón del tiempo... algo que no se puede parar”, dijo a La Estrella de Panamá el periodista especializado en deporte Álvaro Sarmiento, quien, aunque ve en el astro portugués el potencial para mantenerse en la élite del fútbol unos años más, reconoce que su desempeño actual no es el mejor, pues solo ha logrado marcar tres goles en 16 partidos disputados con el Manchester United.

A la postura de Sarmiento se suma la del también periodista Campo Elías Estrada, quien señala que las mejores épocas del jugador ya terminaron. “Cristiano ya no es el jugador de antes, la edad pasa factura”, explicó a este medio.

Las estadísticas evidencian una reducción en el desempeño del jugador, pasando de anotar 18 goles en 30 partidos la temporada anterior, a tres goles en los 16 que lleva este año. Una cantidad bastante lejana a las 59 dianas que logró acertar en 2013 con el Real Madrid, resultados que fueron cruciales para que Ronaldo se consolidase como el 'mayor goleador de la historia del fútbol', con más de 800 goles en su carrera.

Aun con estos datos, algunos especialistas señalan que la baja de su rendimiento no se debe únicamente a su edad (37 años), pues hay factores extradeportivos a considerar.

El máximo goleador de la historia del fútbol, Cristiano Ronaldo, con la camiseta del Manchester United, su actual equipo. EFE

Este 16 de noviembre, Ronaldo concedió una entrevista al medio británico The Sun, en la cual acusó al Manchester United de no tener empatía con él, tras la muerte de su hijo recién nacido, el año pasado, y al director del equipo Erik Ten Hag de “faltarle al respeto”.

Las declaraciones del futbolista se dan tras disputas entre el jugador y Ten Hag, por la poca participación que ha tenido Ronaldo en los últimos partidos, llegando a ser suplente e inclusive no ser convocado para jugar en una ocasión.

Unas decisiones que, para Sarmiento, se traducen en una “falta de respeto”.

“Los méritos existen y no se puede tratar a alguien que ha logrado lo que ha hecho, de la misma forma que a otros jugadores”, señaló, alegando que tener a Cristiano en la banca y ponerlo a jugar con tres o cuatro goles en contra, no es correcto.

Cristiano Ronaldo durante una rueda de presensa en Al Shahhniya, Qatar, este 21 de noviembre. EFE.

Aún así, el especialista cataloga a Ronaldo como un “jugador difícil”, que intentó salir de este equipo a mediados del año, tras enterarse de que no iba a disputar la Liga de Campeones, lo que no favorece la buena disposición de las autoridades del club.

En este punto coincide el periodista Estrada, quien ve en su reciente entrevista con The Sun una actitud incorrecta. “Ronaldo falló, a veces no es como uno quiere, sino como el técnico decide... hay que morderse la lengua”.

Quien no comparte estas perspectivas es el periodista español Julio Maldonado, quien dijo que la falta de participación de Cristiano dentro del United no tiene que ver con una disputa personal entre el jugador y el equipo. “Cristiano está muy lejos del nivel que conocimos”, y actualmente “no está al nivel de un equipo como el Manchester United”, añadió en su intervención dentro del pódcast 'The Wild Proyect'.

“Los entrenadores no van a tirar piedras contra su tejado. Ten Hag no se ha vuelto loco y no pone a Cristiano por un conflicto personal”, añadió.

El Mundial de las oportunidades

Para Estrada, el Mundial de Catar va a “atrasar una raya” en la carrera de Cristiano, al momento de plantearse su futuro, pues su desempeño en esta competición puede servir de base para que se plantee cuántos años más desea continuar jugando fútbol.

En este sentido, Sarmiento piensa que Ronaldo debe estar presente en la titularidad de Portugal, puesto que su presencia en el campo puede influir en el comportamiento de todos los jugadores. “Ronaldo puede ser diferente en el mundial, no lo olvidemos todavía”, añadió.

“Es el goleador indiscutible de Portugal”, ponderó Campos, quien ve en el portugués un elemento de vital importancia para su selección en este torneo.

Perspectivas que para el español Maldonado pueden no ser ciertas. “Si juega André Silva y no juega Cristiano (en el Mundial), desde el punto de vista del funcionamiento colectivo puede mejorar Portugal”, comentó. Aunque aclaró que si lo convocaría a jugar.

¿El final de Ronaldo?

La posible salida del portugués del Manchester United abre la pregunta de hacia dónde iría el jugador. Estrada piensa que nunca se plantearía salir de Europa, dado que solo le gusta la competición a máximo nivel, por lo cual descarta una etapa de Ronaldo en Estados Unidos o Asia. “Cristiano no piensa en plata, porque le sobra, lo que lo va a marcar son los retos”, concluyó.

“Me da la impresión, después de leer su entrevista, de que no quiere seguir en la Premier”, ponderó Sarmiento, quien ve al jugador capaz de seguir activo entre dos a tres años más en la liga francesa o española.