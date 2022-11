Thiago Silva: "Nos hemos dejado el alma por Danilo y Neymar

Thiago Silva, capitán de la selección brasileña, admitió que el equipo se ha "dejado el alma en el campo por Danilo y Neymar", que están lesionados y no han podido participar en la victoria por 1-0 ante Suiza.

"Nos hemos dejado el alma por Danilo y Neymar", dijo Silva en zona mixta. "Hemos asegurado la clasificación y esto nos da tranquilidad y da también tiempo a los jugadores lesionados para recuperarse".

"Era un partido de paciencia, sabíamos que iba a ser muy difícil, que el ritmo de juego no iba a ser muy fluido. Estaba muy atascado el partido atrás. No han dado muchas dificultades, pero hemos aprovechado la que hemos tenido. El equipo arriba es muy sólido y eso ayuda".

Sobre la imagen de Danilo, lesionado, celebrando junto al resto de compañeros, subido a la espalda de Everton, Silva aseguró que esto demuestra que "todo el mundo está comprometido en la causa".

Además, Silva mantendrá la capitanía durante lo que resta de Copa del Mundo.

"He estado haciendo esta función en los últimos partidos, pero no he hablado de esto con Tite aún. Si me da esa oportunidad seré muy feliz. Me da mucho orgullo. El liderazgo es muy importante en esta clase de competiciones".