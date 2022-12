Día de pesadilla para la selección de México. A pesar de su victoria ante Arabia Saudita 2-1, el 'tri' mexicano está fuera de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Tras un pobre rendimiento durante esta última fase, el 'tri' se despide luego de haber dado un destello de luz en el último encuentro.

Durante la conferencia de prensa el estratega Gerardo Martino abandonó el barco de la selección mexicana y expresó el final de su trayecto como seleccionador de esta nación.

"El contrato se venció cuando el árbitro pitó el final. No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta", dijo.

El argentino se hizo total responsable de la catástrofe que vivió la selección mexicana ante Arabia Saudita.

"No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso", relató durante la conferencia de prensa Martino.

Muchas fueron las críticas hacia el director técnico Martino. Desde un principio se llevó comentarios negativos por diferentes medios de comunicación por no contar con figuras para este torneo como: Javier 'Chicharito' Hernández, Carlos Vela, Santiago Giménez, entre otros.

También fue fuertemente criticado por el pobre rendimiento que estaban mostrando y no poder haber obtenido algún título oficial de los últimos años; por ejemplo la Copa Oro 2021 y la Liga de Naciones de la Concacaf 2019-2020.

Tiempo de reflexión

El día de hoy, jueves 1 de diciembre, durante una conferencia de prensa, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y Jaime Ordiales, director de selecciones nacionales varoniles expresaron que se avecinarán cambios dentro del seno de la entidad.

"En este mundial 2022, fallamos en nuestro primer objetivo que era llegar al cuarto partido. Definitivamente no logramos lo que la afición esperaba y merecía. En los próximos 60 días se hará un análisis a profundidad de toda el área deportiva de la FMF. También se realizarán cambios estructurales", expresó De Luisa.

Mientras que Ordiales argumentó que "cuando fallamos, fallamos todos. Los resultados son los que mandan y en el mundo del fútbol sabemos que es así. Hay mucho de lo que podemos sacar como análisis y evaluación para poder crecer nuestro fútbol".

En los últimos dos años, entre la categoría varonil mayor, femenina mayor, y sub-23; México no pudo superar la fase de grupos de Catar 2022, perdieron las finales de las mencionadas Copa Oro y Liga de Naciones, no han logrado vencer a Estados Unidos (máximo rival de la zona), no clasificaron al Mundial sub-20 2023, tampoco al Mundial Femenino 2023 y no estarán presenten en los Juegos Olímpicos 2024 (masculino y femenino). Tiempo de crisis son los que se viven en la FMF.