El Mundial de los récords para Lionel Messi

Argentina logró 'in extremis' su clasificación para los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 ante una Polonia que solo se dedicó a defender y buscar el empate. Las embestidas de los argentinos dieron sus frutos, sin embargo mucho de esto se pudo haber evitado si Lionel Messi hubiera anotado el penal que se le fue concedido al 39'.

Gracias a esta victoria, una de las marcas que rompió es que se convirtió en el argentino con más partidos en Copas del Mundo con 22. Superó ante los polacos al mítico Diego Armando Maradona quien ostentaba este récord con 21 partidos en cuatro citas mundialistas.

Sus 22 partidos los realizó dutante cinco mundiales de la siguiente manera: Alemania 2006, tres partidos; Sudáfrica, cinco juegos; Brasil 2014, siete participaciones; Rusia 2018, cuatro combates y Catar 2022, tres encuentros hasta el momento.

A punto de llegar al millar de partidos

El partido de los octavos de final será muy especial para el nacido en Rosario, Argentina. Si el destino lo dispone, Messi jugará ante Australia su partido 1,000 como profesional, tanto en club como en la selección nacional. En total ha disputado 778 con la camiseta del Barcelona, 53 con el PSG y 168 con la selección de Argentina.

Jugadores como Peter Shilton, Roberto Carlos, Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon, Javier Zanetti, Raúl González, entre otros más han logrado esta marca.

Otra de las marcas que puede romper, en cuanto a partidos, es que si la 'albiceleste' llega a la final del Mundial y Messi juega todos los encuentros de las eliminatorias, se convertirá en el jugador con más partidos disputados en una Copa Mundial.

Actualmente el capitán de Argentina, como se había mencionado, cuenta con 22 partidos y está a solo tres juegos del alemán Lothar Matthaeus, quien ostenta este récord. Si el argentino ve acción en estos últimos cuatro encuentros será oficialmente el nuevo líder de esta lista con 26.

No todas las marcas son positivas

Como se había mencionado, ante Polonia, 'la pulga' no pudo convertir desde los 11 metros ante el polaco Wojciech Szczesny. Esta acción desencadenó que el argentino, según sus propias palabras post partidos, se sintiera con "bronca", pero el equipo supo responderle y apoyarlo dentro del campo.

Luego de esta falla, Messi se convirtió en el segundo jugador en toda la historia de los mundiales en errar dos lanzamientos de penal. De las tres ocasiones que se ha puesto delante del arquero, ha fallado en dos. De esta manera igualó al ghanés Asamoah Gyan quien también ha fallado dos, pero de cuatro intentos. Gyan erró ante República Checa en Alemania 2006 y contra Uruguay en Sudáfrica 2010.

En la cita mundialista de Rusia 2018, Messi falló su primer penal ante Islandia (lo detuvo el portero Hannes Thor Halldórsson). En total, el cinco veces ganador del Balón de Oro ha fallado 31 penales en todas las competencias con club y selección.

Como relato curioso, en los instantes en que el árbitro estaba revisando la jugada en el VAR, Messi y Szczesny estuvieron conversando. Szczesny, según declaraciones postpartido, afirmó que realizó una pequeña apuesta con el argentino de que no iban a pitar el penal, cuando fue todo lo contario.

"Le aposté a Messi 100 euros a que el árbitro no iba a dar el penalti, así que perdí una apuesta con él. No se si se permite, tal vez me sancionen, pero no le voy a pagar, ya tiene bastante dinero", afirmó el polaco.

Messi tiene entre ceja y ceja hacer un mundial histórico y no solo por sus récords personales, sino que agregaría a su palmarés el único título que le hace falta, la Copa Mundial de la FIFA.