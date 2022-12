¿Fue válido el gol de Japón ante España?

El gol anotado por Ao Tanaka ha generado polémicas sobre si el balón salió o no del campo. El profesor de dibujo técnico Julián Egido aseguró que "el balón, aunque solamente fuera por unos poquitos milímetros, no salió del campo"

Nueva polémica en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. El partido entre España y Japón dejó una de las controversias más importantes del torneo. Los españoles debían ganar o empatar el partido para asegurar el primer lugar del grupo, pero el japonés Ao Tanaka colocó el segundo gol y envió a España al segundo escalón.

La polémica recae en que supuestamente el balón había rebasado la línea final del campo al momento que Kaoru Mitoma le da la asistencia a Tanaka para que anotase el segundo gol del encuentro. Como protocolo, los árbitros asistieron al VAR para tener más certeza si el balón había o no salido. Fue entonces cuando el colegio principal dictaminó que en efecto el balón no se había ido.

Desde entonces se ha debatido si realmente este gol tendría que haber elevado el marcador para los japoneses. El profesor de dibujo técnico Julián Egido, realizó una retrospectiva sobre la jugada para la cadena de radio española SER y afirmó que, aunque sea por unos milímetros, el balón no salió en su totalidad del campo.

"Si realizamos una sencilla proyección, con el foco situado en el infinito, arriba en el cielo, y perpendicular al suelo, la circunferencia que proyecta la pelota sobre la línea de fondo queda secante con ella. Por lo tanto, el balón, aunque solamente fuera por unos poquitos milímetros, no salió del campo", explicó.

Hay que recordar que en esta competencia, se ha implementado dentro del balón una tecnología de última generación, así como cámaras alrededor de todos los estadios con las que los árbitros podrán descifrar cuando existe una jugada fuera de lugar, sin embargo, esta tecnología no envía señales al árbitro de cuando el balón sale del campo, solo cuando rebasa la línea de gol. Se le conoce como VAR Semiautomático.

Para la misma cadena radial, el analista arbitral, Iturralde González, manifestó que las imágenes vistas por los fanáticos que no estaban en el estadio pudieron ser algo "tramposas".

"¿Cuál es el problema de este tipo de jugadas? El reloj solo vibra cuando entra a gol, no cuando hay fuera de fondo. Hay una cámara en la línea que coge toda la línea, y la imagen a la que se acoge la FIFA para demostrar que no salió el balón solo se vio por los videomarcadores del estadio", dijo González.

"Los televidentes no vieron la imagen. Es una cuestión de perspectiva, haciendo que las imágenes sean muy tramposas. La perspectiva clara es desde arriba, y la panza del balón es muy grande. Con que haya un poco dentro, es válido. Cada uno que coja la foto que quiera, pero el balón no ha salido", explicó González.

Imágenes desde las redes sociales

Usuarios de diferentes aplicaciones también han mostrado imágenes en donde el balón, como mencionan los expertos, no había salido por completo. Algunos de ellos manifiestan que por solo un par de milímetros el esférico no salió del campo.

El balón Al Rihla tiene 70 cm de circunferencia.



En el gol de Japón, estaba dentro por 2 mm. Es decir poco más del 0,28% de la pelota estaba dentro y 99,72% afuera.



Cosas que solo pueden ser detectadas con el uso de la tecnología. Sin ella, sin duda hubiese sido anulado el gol pic.twitter.com/8huiDno9pF — Bernardo Pollero Koleszár (@BernardoPollero) December 2, 2022

Palabras del estratega

El técnico de la selección española, Luis Enrique Martínez, sin entrar en la polémica, dio su punto de vista sobre la jugada, pero afirmó sentir una vibra extraña cuando se estaba revisando la jugada en el VAR.

"Yo he visto una foto que debe estar trucada, no puede ser que esa foto sea real. Tiene que estar manipulada. Sentí que había algo raro cuando el VAR tardó tanto tiempo en tomar una decisión… No tengo nada que decir", finalizó.