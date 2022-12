Polémicas en el vestuario de Francia 

El vestuario de la selección de Francia envía señales de auxilio para apagar el 'incendio' que se está propagando. La retirada de Karim Benzema día después de que los franceses hayan finalizado en el segundo lugar de la Copa Mundial FIFA, 2022, supuso el inicio del problema, pues supuestamente fue debido a la mala relación que tenía con su técnico Didier Deschamps y con algunos de los miembros de la plantilla.

Este solo sería la punta del iceberg. Según publicó el diario francés L'Equipe, Benjamin Pavard fue otro de los jugadores señalados por el técnico Deschamps y algunos de sus compañeros por su actitud negativa durante la celebración del Mundial.

El defensor del Bayern Múnich solo jugó el primer partido ante Australia y debido a sus fallas tácticas fue criticado por el técnico francés. Los jugadores Hugo Lloris y Olivier Giroud salieron en defensa del jugador de 26 años.

Según el periodista francés Romain Molina, Pavard habría dado supuestamente información confidencial a la prensa luego de haber tenido el encontronazo con Deschamps. Este no sería el problema mayor, ya que durante la final del Mundial, tanto Deschamps como Pavard habrían tenido una fuerte discusión luego de que el defensor estuviera lanzando críticas negativas hacia sus compañeros que estaban en el campo disputando el partido ante Argentina.

Esto no sentó nada bien al técnico francés y mantuvieron una acalorada discusión. La situación también molestó a algunos de sus compañeros que estaban sentados en el banquillo escuchando las palabras de Pavard.

'Caso Benzema'

Karim Benzema ha sido objeto de críticas desde que volvió a la selección luego de varios años de estar vetado por asuntos de extracancha.

De acuerdo con el diario digital El Español, el periodista Molina detalló en un video publicado en su cuenta de Youtube que la relación ya estaba deteriorada desde antes del inicio del Mundial.

Deschamps se habría molestado con Benzema luego de que este último no le haya mostrado su agradecimiento cuando obtuvo su primer Balón de Oro. El técnico después tomaría cartas en el asunto y lo dejaría fuera de la nómina para Catar por una supuesta lesión que sería de larga duración y no llegaría a tiempo para los partidos.

El problema en cuanto a este tema llegaría luego de que Benzema tuvo un descontento con el médico de la selección francesa Franck Le Galle. Según el médico y su equipo de trabajo, la lesión del delantero era más grave de lo que se pensaba y no llegaría a tiempo, por lo que Benzema pidió la opinión de los médicos del Real Madrid y estos alegaron que su lesión no era tan grave y según Molina podría llegar al tercer partido de la fase de grupos ante Túnez. Esto no sentó nada bien a los médicos franceses.

La verdad estaría del lado de los españoles ya que poco después que Benzema abandonó la concentración de Francia se le pudo ver jugando un amistoso con el Real Madrid ante el Leganés.

El tema no quedaría aquí, ya que según el periodista francés, dos de los integrantes de la plantilla francesa no tienen buena relación con Benzema y se posicionaron a favor de su salida de la concentración. Estos son Hugo Lloris y Antonie Griezmann. Ambos jugadores no estaban de acuerdo con la posición que tenía Benzema dentro del vestuario después de haber estado envuelto en el 'Caso Valbuena' y que lo mantuvo en la 'nevera' tantos años con la selección.

Estas dos polémicas han incendiado a la subcampeona del mundo. Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento oficial por parte de los protagonistas de estas historias. En una de las conferencias de prensa con Deschamps durante el Mundial se le preguntó sobre si Benzema estaría en la final acompañando al equipo, pero evitó responder a la pregunta. Finalmente el 'galo' no asistió y envió un mensaje desde sus redes sociales donde anunciaba su retiro de la selección.