Carlo Ancelotti: "Han jugado mejor que nosotros y cuando eso pasa merecen ganar"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció este sábado que el Villarreal fue superior a su equipo y que mereció la victoria en el Estadio de La Cerámica, al mismo tiempo que destacó el aspecto físico de algunos de sus jugadores y se limitó a acatar la decisión del colegiado en los dos penaltis pitados por mano.

"El partido ha sido igualado y competido. Creo que el Villarreal ha jugado mejor que nosotros y cuando eso pasa merecen ganar. No hemos defendido bien en nuestro campo, el equipo no estaba compacto y ellos han aprovechado eso. Han jugado a un nivel alto y nosotros no, sobre todo en el aspecto defensivo. Hemos dejado demasiado control, cosa que habitualmente hacemos muy bien", señaló el italiano en rueda de prensa.

El técnico señaló el aspecto defensivo como el principal problema de lo blancos en Villarreal. "No ha sido un gran partido por parte nuestra, sobre todo en lo defensivo. En campo contrario lo hemos hecho bien pero en el nuestro lo hemos tenido que hacer mejor. En el bloque bajo el equipo estaba muy abierto y nos metían balones entre líneas, ese ha sido el problema", expresó.

El italiano, consciente de la falta de brillantez en este 'post descanso' debido al Mundial, se refirió al aspecto físico de algunos de sus jugadores. "Veo al equipo bastante fresco, el aspecto físico me parece bueno, pero no tienen todos la misma condición. No creo que haya sido un problema del físico, en la última parte hemos empujado mucho y hemos luchado hasta el final", indicó.

Preguntado por los dos penaltis señalados por mano, uno para cada equipo, el preparador del Real Madrid no quiso entrar en polémicas y se resignó a acatar la norma. "En la otra rueda de prensa cuando dije que esto no era fútbol se montó mucho lío. Esto es fútbol, con una regla a la que tenemos que acostumbrarnos", apuntó.

"El fútbol ha cambiado, hay una regla que es clara. Cuando toca con la mano es penalti, después si resbala o no, no importa. Tenemos que acostumbrarnos. Los dos penaltis por la regla han sido correctos, pero creo que al aficionado no le gusta esto", concluyó.