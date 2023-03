Nuevo revés del FC Barcelona con La Liga. Pablo 'Gavi' Gavira ha dejado de tener ficha del primer equipo y volverá a poseer la del filial. Esto se da luego de que supuestamente el club azulgrana no cumplió con los plazos para presentar la demanda en donde se atribuía que el club tenía en sus arcas, la masa salarial necesaria para inscribir al jugador.

Sin embargo, de acuerdo con el club, sí presentó la debida demanda a tiempo, mientras que el organismo de La Liga sostiene que no. Desde los altos directivos de la competición sostienen que el conjunto catalán presentó la demanda fuera de los plazos establecidos.

"La petición no se ha presentado fuera de plazo. Es una decisión del letrado de la Administración de Justicia que no es firme. Y la medida cautelar hasta que no sea firme no estará levantada", menciona el Barcelona dentro de un comunicado.

Es importante decir que el según el FC Barcelona, el club tiene dentro de sus posibilidades acudir a un recurso para revertir la situación ya que esta decisión provino de un juez y que no es una sentencia firme. A pesar de esta incertidumbre, Gavi podrá seguir disputando los partidos de la competición con el equipo.

Cronología de los hechos

Esta situación se remonta meses atrás cuando La Liga rechazó en una primera instancia la inscripción de Gavi como jugador del primer equipo ya que argumentaban que el Barcelona no tenía suficiente masa salarial.

El club no estuvo de acuerdo con esto y presentó un escrito a un juez para que se diera una medida cautelar permitiendo la inscripción del jugador hasta que se resolviera este asunto. El conjunto, dirigido por Xavi Hernández, argumentó dentro del escrito que de no darse un fallo a favor del Barcelona, tendría "consecuencias irreparables" para el equipo.

Tras esto, el juez accedió siempre y cuando los azulgranas presentaran una demanda para que esta situación se resolviera en los tribunales. Transcurrido el tiempo, supuestamente el Barcelona no hizo efectiva la demanda dentro del plazo estimado y el juez revocó la medida cautelar.

Dentro del contrato anterior, en junio, Gavi pasará a tener una cláusula de cero euros por lo que cualquier equipo se lo podría llevar gratis.