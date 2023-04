Hoy no se puede inscribir, pero queda tiempo, dijo Tebas.

Si antes parecía casi imposible hoy en día parece cada vez más cerca las posibilidades reales de que Lionel Messi vuelta a vestir los colores del FC Barcelona, solo si este último hace una importante maniobra en cuanto a la masa salarial.

Durante la Asamblea General de La Liga en Madrid, España, el presidente de La Liga, Javier Tebas fue abordado sobre los rumores de la vuelta del argentino al club catalán y mencionó que el equipo tiene "posibilidades de hacer movimientos para que pueda entrar Messi", pero precisó que al día de hoy aún no es posible.

"Hoy no se puede inscribir, pero queda tiempo. Estamos pendiente de un plan de viabilidad, puede vender y tiene otros jugadores que tiene que inscribir. No vamos a cambiar las normas del control económico. Hoy no. Pero el Barcelona tiene posibilidades de hacer movimientos para que pueda entrar Messi", dijo Tebas.

Además de estas declaraciones, el presidente afirmó que como presidente de La Liga si quiere que regrese el argentino y se declaró fanático del delantero campeón del mundo. "Como liga, ojalá el Barcelona haga los movimientos para poder inscribirlo. Soy fanático de Messi", apuntó Tebas.

Para que esto sea posible, el conjunto blaugrana deberá conseguir 200 millones de euros para balancear las cuentas y tener en positivo el Fair Play Financiero. Para ello desde el seno del club se preparan para realizar una nueva palanca y planean vender un 24% del Barça Studios. Hay que recordar que la temporada anterior cedió el 25% a Orpheus Media. De ser así, el Barcelona seguirá teniendo el mayor porcentaje de esta cadena al poseer el otro 51% de los derechos.