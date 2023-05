El juvenil Didier Dawson es seguido por un equipo de Champions League

Se reveló un secreto a voces. El jugador del Plaza Amador de tan solo 17 años, Didier Dawson, es seguido por el club italiano Inter de Milán. La confirmación llega por parte del padre del jugador, quien escribió en su cuenta de Instagram la veracidad de la información y además mostró cierta molestia con el club placino.

Y es que según Alejandro Dawson, padre de Didier, el club italiano está a la espera de que le confirmen el precio del jugador, mientras que el Plaza Amador aún no ha tasado al jugador para que el club italiano haga una oferta formal por el delantero de la generación 2005.

"Para los que me preguntaban lo de Didier a Italia, si es cierto y es para ir a las divisiones inferiores sub-20 o Categoría Primavera del Inter de Milán. Lastimosamente desde el jueves (27 de abril) que recibimos la noticia, hasta el sol de hoy no he recibido respuesta de ningún alto directivo del Plaza Amador para poder seguir con el siguiente paso", compartió.

"(El Inter de Milán) quiere saber cual es el costo de la ficha de Didier. Oportunidades como estas pasan solo una vez en la vida", escribió Alejandro Dawson. Hasta el momento, el Plaza Amador aún no ha hecho un comunicado oficial sobre la situación del juvenil Dawson.

A esta confirmación se le sumó el medio digital italiano Tutto Mercato Web quien habló también del interés por parte del club italiano. "Los nerazzurri (como también se le conoce al Inter de Milán) habrían apuntado de hecho al atacante del Plaza Amador, Didier Dawson. Nacido en 2005, es un jugador rápido y técnicamente fuerte que ya está brillando en el primer equipo, atrayendo el interés de numerosos ojeadores europeos", escribió el medio italiano.

Vale la pena rescatar que hace una semana el programa televisivo El Marcador, había dando pistas sobre el interés de un equipo importante de Europa con un joven panameño, sin embargo, en aquel momento no dieron más detalles del movimiento.

El extremo derecho placino ha participado en 489', repartidos en 14 partidos en este Torneo Apertura 2023 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con el primer equipo y ya tiene anotado un gol. Según el sitio Transfermarkt, Dawson tiene un valor aproximado de 75 mil dólares y ha sido llamado por Jorge Dely Valdés para la preselección sub-23 de Panamá que se está preparando para disputar el Torneo Maurice Revello el próximo junio en Francia.