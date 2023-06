Ángel el fideo Di María anunció en sus redes sociales que no continuará con la Juventus de Italia. El mediocampista argentino de 35 años arribó al club procedente del Paris Saint-Germain.

Tampoco tuvo la oportunidad de celebrar algún título con el equipo italiano y lo máximo que consiguió fue la clasificación a la próxima edición de la UEFA Europa Conference League, esto luego de la sanción de 10 puntos puesta al club por el caso de las Plusvalías.

"Llego el final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo. Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte. Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño que me dieron desde el primer día, me sentí como en casa siempre", fue el mensaje escrito por el propio Di María en redes sociales.

En esta temporada, el 'fideo' tuvo la oportunidad de disputar 40 partidos entre todas las competiciones. Marcó ocho goles y repartió siete asistencias como jugador de la Juventus.

Próximo destino: Portugal

Siendo agente libre, medios de Europa señalan que Di María aún se siente capacitado de jugar al alto nivel y el Benfica de Portugal ya ha empezado a mover fichas para poder llevarse al campeón del mundo.

Hay que recordar que el club del Benfica fue el primer equipo de Di María en Europa tras su explosión en Rosario Central en el 2007. Como jugador de las 'águilas', disputó tres temporadas antes de partir al Real Madrid por una suma cercana a los 33 millones de euros.