Lionel Messi ficha por el Inter Miami

Lionel Messi durante su último partido con el PSG. EFE

El delantero argentino escogió finalmente fichar por el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), reveló el propio argentino en una entrevista con los diarios Mundo Deportivo y Sport.

De esta manera, Messi emprenderá una nueva aventura en el continente americano luego de descartar las opciones de llegar a Al-Hilal de Arabia Saudita y volver al FC Barcelona.

“No vuelvo al Barça, iré al Inter Miami. Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no querría volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en manos de otro”, confirmó Messi.

En términos de números, la oferta del Inter Miami es inferior a los millones que llegó a ofrecer el conjunto de Al-Hilal; sin embargo, Messi ganaría lo suficiente con el conjunto de Miami para jugar en la MLS.

El argentino ha logrado la importante marca de 704 goles en Europa. EFE

Hay que recordar también que el Barcelona, a pesar de haber recibido luz verde para su plan de viabilidad, aún se mantiene en números rojos para poder afrontar el fichaje del argentino. En la reunión del pasado lunes entre el presidente del club catalán, Joan Laporta, y el representante y padre del jugador Jorge Messi habrían hablado sobre el fichaje del astro argentino e incluso Laporta le ofreció cobrar un euro más que Robert Lewandoswki y así convertirse en el jugador mejor pagado de la plantilla; finalmente no será así.

Ante esto, el padre y representante de Messi aludió a que el delantero jugaría gratis o cobrando lo mínimo en el Barcelona, pero la patronal no permite este tipo de situaciones.

“Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça. Si bien me hubiese encantado, no se pudo. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Como decía recién, estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo, que no lo disfrutaba”, declaró el delantero argentino.

Según relata el diario Olé de Argentina, Sergio Busquets y Luis Suárez podrían llegar también al equipo del Inter Miami. El español lo haría como agente libre, mientras que el uruguayo tiene una cláusula escapatoria en el contrato que firmó con el Gremio de Brasil. Señala también que el técnico Gerardo 'Tata' Martino podría tomar las riendas del equipo luego de salida de la Selección de México.

Estadísticas de la última temporada de Lionel Messi con el PSG. Sofascore

Otro de los puntos importantes para el fichaje de Messi por el Inter de Miami es que una vez retirado, el argentino pasará a tener un porcentaje no revelado del propio equipo de Miami.

También, gracias al reciente acuerdo de Apple en transmitir los juegos de la MLS por 10 años y $2,5 billones, ha permitido que los clubes reciban más dinero por los derechos televisivos, por lo que también esto aumentaría el margen salarial para el Inter Miami y convertir a Messi en uno de los jugadores franquicia que puede tener cada equipo del torneo. Estos jugadores no tienen límite en su salario, por lo que el argentino podrá percibir el salario que él considere adecuado.

Es importante señalar que Messi tiene un acuerdo con la marca Adidas para vestir al jugador y esta viste a todos los equipos de la MLS gracias a un acuerdo hasta el año 2030, por lo que la llegada de Messi podría darle algún tipo de bono económico.

En cuanto a Apple TV, en caso de que el delantero fiche por el Inter Miami, la empresa le ofrecerá una parte de los ingresos que se generen en su arribo a la liga estadounidense, esto según el sitio web The Athletic.

En 2026 el Mundial se estará celebrando en Estados Unidos, Canadá y México, por lo que el campeón del mundo sería uno de los embajadores del torneo que se celebrará dentro de tres años.

En este punto cabe destacar que la primera opción de Messi siempre ha sido llegar a Barcelona, ya que su familia se siente más cómoda en la Ciudad Condal, sin embargo, por la experiencia que tuvo hace dos años cuando se pensó que iba a renovar con el Barcelona, todo quedó en su salida hacia el París Saint-Germain y no quiere vivir esa experiencia de nuevo. Es por esa razón que ha dicho tanto a Xavi Hernández como a Laporta que quiere definir su futuro lo antes posible.

“Tener mi propia decisión y no tener que esperar otra vez y que pudiera llegar a pasar lo mismo que ya pasó. Como te decía, después de haber conseguido todo gracias a Dios y de haber conseguido por último el Mundial, lo que tanto deseaba, quería buscar otra cosa también y un poco de tranquilidad” relató el actual campeón del mundo para Mundo Deportivo y el diario Sport.

El delantero argentino durante su estancia en Europa vistiendo las camisetas del FC Barcelona y del PSG, anotó 704 goles y repartió 303 asistencias en 853 juegos. Es el máximo goleador histórico de las cinco grandes ligas europeas, consiguió más de 30 títulos en Europa, fue ganador de siete Balones de Oro, seis Botas de Oro y una infinidad más de récords.

Messi se convertirá en el noveno argentino en defender los colores del Inter Miami. Los otros argentinos han sido: Matías Pellegrini, Julián Carranza, Nicolás Figal, Gonzalo Higuaín, Federico Higuaín, Leandro Pírez, Franco Negri y Nicolás Stefanelli.

Gracias al fichaje de Messi por el Inter Miami, los jugadores panameños Adalberto Carrasquilla (Houston Dynamo) y Aníbal Godoy (Nashville SC) enfrentarán al siete veces ganador del Balón de Oro.

Con esta confirmación el argentino da por concluida su aventura en Europa y luego de sus vacaciones experimentará la MLS.