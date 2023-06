Un día como hoy, pero hace 17 años, Lionel Messi debutaba en la Copa del Mundo

El recorrido de Lionel Messi dentro de una Copa del Mundo ha sido extenso. En sus piernas tiene cinco ediciones del máximo torneo a nivel de selecciones, sin embargo todo empezó un día como hoy, pero 17 años atrás.

Lionel Messi durante la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006. FIFA

En la edición de Alemania 2006, el mundo terminaría por conocer a un joven de 18 años con el apellido Messi en su espalda con la camiseta de Argentina y el número 19. En aquellos días, Messi recién empezaba su aventura con el FC Barcelona. Ya había sumado 34 partidos en dos temporadas con el club blaugrana, números que le valieron para ser llamado por el técnico argentino José Pékerman, seleccionador de Argentina en aquel entonces.

En esa selección Argentina habían figuras importantes, como Juan Román Riquelme, Maximiliano Rodríguez, Carlos Tévez, Pablo Aimar (ídolo de Messi), Hernán Crespo, Javier Saviola y Lionel Scaloni; su actual técnico en el combinado argentino. Pékerman no le dio minutos a Messi en el primer encuentro ante Costa de Marfil, sin embargo su historia se empezaría a escribir en el segundo partido ante Serbia y Montenegro. Exactamente en el 75', Messi entro de cambio por Rodríguez siendo de esta manera su debut oficial dentro de una Copa del Mundo.

Su debut no pudo ser mejor ya que en apenas 13' dentro del campo ya había asistido a Crespo para hacer el 4-0 y 10' después sería el turno del propio Messi en marcar su primer gol mundialista. En las gradas estaba un tal Diego Armando Maradona quien se mostró muy eufórico y alegre tras el debut de Messi en Alemania. En aquella edición, Messi tan solo jugaría dos partidos más. Empezó como titular ante Países Bajos y entró de cambio contra México en los octavos de final.

La polémica cayó contra Alemania en el partido por los cuartos de final. El estratega argentino optó por no darle cabida a Messi en el cuadro con el juego empatado 1-1 y a pocos minutos de irse a penales. Finalmente, el delantero se quedaría en el banco de suplentes y Argentina sería eliminado del torneo frente al equipo local. Esta decisión fue fuertemente criticada por diferentes medios en el mundo, ya que consideran que Messi hubiera podido cambiar las cosas dentro del césped.

En la actualidad, Messi ha disputado cinco Copas del Mundo, siendo el argentino con más goles en la historia de los mundiales y el jugador con más presencias en la historia del torneo. Superó a Crespo como el argentino con más goles y a Lothar Matthäus, como el futbolista con más partidos del certamen.

Messi ha confirmado que la justa mundialista de Catar 2022 fue la última y que ve muy poco probable vestirse de corto para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en el 2026. "Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial", dijo el delantero de 35 años para el medio chino Titan Sports.