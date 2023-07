Ismael Díaz celebra uno de los goles ante Catar. EFE

Panamá y Estados Unidos se miden nuevamente en una semifinal de Copa Oro. Ambas selecciones llegan al encuentro invictas, pero tan solo una podrá conseguir el ansiado boleto a la ciudad de Los Ángeles para jugar la gran final.

Ambos conjuntos tuvieron un recorrido importante en el torneo. En cuanto a las estadísticas, Panamá se mantiene por encima del conjunto de las 'barras y las estrellas', como también se le llama a la selección estadounidense.

En la clasificación general, 'la roja' tiene un 83,3% de efectividad en cuanto a los resultados. Con tres victorias y un empate, Panamá se mantiene como el segundo equipo con mejor rendimiento en el torneo, siendo superado solo por Jamaica por la diferencia de tres goles.

Estados Unidos se encuentra dos peldaños debajo de Panamá. Con un 66,6%, dos victorias y dos empates, el equipo estadounidense es la cuarta mejor selección de esta Copa Oro. Sin embargo, son los campeones defensores del torneo.

El futbolista del Dallas FC Jesús Ferreira EFE

Dos años atrás, gracias a un gol de Miles Robinson en el 117' de juego contra México, Estados Unidos consiguió su séptimo título de Copa Oro en toda su historia. Si tomamos en cuenta todas las competiciones, el grupo dirigido por el técnico interino Brian Callaghan lleva tres títulos consecutivos a nivel regional.

En 2020 comenzó la nueva era estadounidense al conseguir el primer título de la Liga de Naciones de la Concacaf al vencer 3-2 a México. Un año más tarde, en 2021, lograron la mencionada Copa Oro y este año volvieron a ganar la Liga de Naciones 2022-2023 contra Canadá (2-0).

Panamá tiene entre sus posibilidades dejar atrás a los actuales campeones en su propia casa.

Medios ven a Panamá como ganador

Panamá buscará arruinarle la racha a Estados Unidos Gráfica

El papel que está haciendo Panamá esta temporada no pasa desapercibido y durante el programa de ESPN FC, el periodista Ricardo Ortiz, nacido en Nueva York, Estados Unidos, pero criado en Argentina, ve como favorita a 'la roja' y criticó duramente a Estados Unidos.

“Estados Unidos no va a poder con Panamá. Ni siquiera este es el técnico de la selección de Estados Unidos. Tienen de interino hasta al aguatero del equipo. Me parece increíble hasta donde ha llegado este equipo ya sea por la vía de penales, pero contra Panamá no va a poder”.

“Sería una injusticia y una locura. Panamá, para mí, es el equipo que mejor está jugando, es el que más me gusta y el que tiene más posibilidades de pasar, sin duda alguna. Estados Unidos no tiene nada y nadie los conoce”, dijo con dureza Ortiz.

Estas palabras llegan luego de que la selección estadounidense mantiene como interino a su técnico Brian Callaghan y convocó al grupo B para este torneo. En la convocatoria de Estados Unidos, la mayoría de ellos juega en la Major League Soccer (MLS) y tan solo siete lo hacen fuera de esta liga. Cinco de estos últimos siete juegan en Europa. Estos son: Matt Turner (Arsenal), Gabriel Slonina (Chelsea), Bryan Reynolds (Roma), Gianluca Busio (Venecia) y Djordje Mihailovic (AZ Alkmaar).

Mientras que Panamá, con el paso de los juegos, se ha consolidado con el nuevo sistema implementado por Thomas Christiansen. A pesar de haber cambiado el sistema de juego, no ha abandonado su ideología y estilo, siendo las posesiones largas y constantes ataques sus mayores virtudes con el planteamiento de 3-4-3.

Jugadores como Adalberto Carrasquilla, Ismael Díaz, Orlando Mosquera, Edgar Bárcenas y José Fajardo han dado un paso al frente en la selección al ser parte esencial en este grupo. Todos ellos, a excepción de Mosquera y Fajardo, fueron seleccionados al menos una vez dentro del once ideal de la fase de grupos, como de los cuartos de final.

Duelo de goleadores

Jesús Ferreira (Dallas FC) e Ismael Díaz (Universidad Católica) se mantienen en lo más alto de la tabla de goleadores. El estadounidense logró una marca en su selección nacional muy difícil de igualar.

Y es que Ferreira se convirtió en el primer jugador de la selección de 'las barras y las estrellas' en anotar un hat-trick (tres goles en un partido) en dos encuentros consecutivos. Si se le suman los cuatro goles que logró en el partido ante Granada por la Liga de Naciones, Ferreira, empató al histórico Landon Donovan como el jugador con más hat-tricks en la historia de la selección estadounidense, con tres.

Actualmente, Ferreira tiene en su cuenta 6 tantos en la presente Copa Oro. En el pasado, el delantero de tan solo 22 años fue objetivo de varios clubes europeos, pero decidió continuar en la MLS. Ahora, con estas brillantes actuaciones, será difícil que el Dallas retenga por más tiempo al goleador nacido en Colombia, pero nacionalizado estadounidense.

Por parte de Díaz, sus tres goles frente a Catar en los cuartos de final lo convirtieron en el jugador más rápido en toda la historia de la Copa Oro en anotar un hat-trick. Al 'príncipe', como también es apodado Díaz, tan solo le bastaron nueve minutos para pulverizar este récord y enviar a Panamá a la siguiente fase. Actualmente el panameño tiene cuatro goles en el torneo.

Más abajo se encuentra Brandon Vázquez con tres tantos, y Bárcenas junto con Fajardo, con dos.

Este enfrentamiento entre ambas selecciones se espera que sea de alto impacto, ya que ninguna de las dos querrá perderse la cita con la copa en el SoFi Stadium en Los Ángeles, el próximo domingo 16 de julio.

Estados Unidos y Panamá se estarán jugando por el pase a la final hoy en el Snapdragon Stadium de San Diego a las 6:30 p.m. (hora local).