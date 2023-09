Las horas más oscuras de Luis Rubiales y Jennifer Hermoso

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales EFE

La final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 quedó eclipsada por el beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. Desde entonces no se ha hecho otra cosa que hablar de este tema, y no del hecho de que España es campeona del mundo del fútbol femenino.

Aunque han transcurrido un par de semanas desde el cierre del certamen, aún no hay un cierre definitivo para esta controversia. Hace un par de días salieron a la luz varios videos de las jugadoras españolas, tanto en el vestuario celebrando, como en el bus luego de la final cantando con mucha alegría y celebrando junto con el propio Rubiales.

Incluso en uno de los videos, algunas de estas jugadoras estaban bromeando sobre la 'boda' entre Rubiales y Hermoso en una de las ciudades más importantes de España, concretamente en Ibiza.

Por si fuera poco, en una entrevista para el periódico El Mundo, el tío de Luis Rubiales, Juan Rubiales, afirmó que no le sorprendió el beso de su sobrino con Hermoso, pero que sí le “impactó”.

La futbolista Jennifer Hermoso celebra junto a sus compañeras. EFE

“No me sorprendieron, pero sí me impactaron. Luis Rubiales siempre ha sido un hombre con un claro tinte machista, muy arrogante, con actitudes propias de Torrente. Él no quiere ser un político, sino un guerrero, pero la sociedad española ha cambiado, ha marcado unas líneas rojas y le ha dicho que esto no se puede hacer”, afirmó el propio tío de Luis Rubiales.

Es importante recordar que ambos llegaron a trabajar juntos primero en las elecciones de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y luego cuando Luis Rubiales se presentó en las elecciones como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), fue su tío quien lo ayudó durante las campañas.

Tras ganar las elecciones, Juan Rubiales cuenta que su sobrino le propuso ocupar un puesto dentro de la federación. “Cuando concurrió a la RFEF le hice el programa, los lemas, aquello de que 'El cambio es imparable'. Cuando pasaron las elecciones, me dijo que había un cargo de libre designación, que era el de jefe de Gabinete del presidente, y me fui a trabajar con él”.

Luego de un tiempo trabajando codo a codo, la relación entre estos dos se empezó a romper luego de que Luis Rubiales impusiera cierto nivel de autoridad sobre su tío y que este último se rehusara a ayudar a su sobrino a hacer una estrategia para que el padre de Luis Rubiales recibiera dinero desde la RFEF sin que nadie se diera cuenta.

“El primer desencuentro se produjo cuando me dijo que nunca más le llamara 'Luis', sino 'presidente', y me dejó claro que él no se equivocaba porque era el máximo responsable. Que, en todo caso, me equivocaba yo porque era un empleado”.

“A partir de ese momento le empezamos a llamar 'Kennedy'. No quería a su alrededor gente que le llevara la contraria. Durante la última conversación que tuve con él me dijo: 'Tío, tenemos que buscar la fórmula para que a mi padre le llegue dinero todos los meses desde la RFEF'. Le contesté que no iba a participar en eso y le dije '¿de qué vas?'. Me contestó: 'Vete de aquí que no te quiero ni ver. Ya sé de qué vas”, aseguró Juan Rubiales.

Vale la pena recordar que actualmente, Luis Rubiales, al estar suspendido temporalmente por 90 días mientras se conduce una investigación, se encuentra desconectado del entorno social y se mantiene en su ciudad natal en Motril, Granada, España.

Por si fuera poco, desde el pleno del Ayuntamiento de Motril se debate si finalmente le retiran la medalla de oro concedida a Luis Rubiales en 2021, tras el beso que le dio a Hermoso. Esta petición fue propuesta por coalición IU-Equo.

Jennifer Hermoso se refugia en su familia

Del otro lado de la moneda, la futbolista Hermoso, que pertenece actualmente al Pachuca, aún no se ha reportado con el club mexicano ya que se encuentra aún pasando unos días en Madrid, España, con su familia antes de aventurarse a una nueva temporada.

Esto es debido a que ha decidido pasar más tiempo con sus seres queridos y cercanos, ya que ha sido el foco de atención mediática en los últimos días y no quiere enfrentarse a más situaciones abrumadoras.

Le han aconsejado a la futbolista usar lo menos posible su celular y las redes sociales, para intentar despejar su mente y desconectarse de lo que se está hablando con referencia al beso entre ella y Rubiales.

Vale la pena destacar que su última aparición en público fue el pasado sábado en un palco del Centro Deportivo Wanda, de Alcalá, mientras presenciaba la final de la Women's Cup entre el Atlético de Madrid y AC Milán.

De acuerdo con el diario español Marca, Hermoso probablemente haga el viaje a México la próxima semana para empezar a concentrase con el Pachuca de cara al Torneo Apertura 2023 que ya hace unas semanas empezó a rodar el esférico.

El último comunicado de Hermoso fue cuando expresó, mediante el sindicato de la Asociación de Futbolistas Profesionales (Futpro) y su agencia de representación (MKT), que se sintió “vulnerable y víctima de una agresión”.

Aún no hay una respuesta final para cerrar este caso entre Luis Rubiales y Jennifer Hermoso, pero lo que sí es seguro, es que el beso entre ambos ha puesto en un segundo plano la consecución de la primera estrella mundialista de la selección femenina de España semanas atrás en Sídney, Australia.