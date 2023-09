Se revelan los nominados al premio Puskás de la FIFA

La futbolista colombiana Linda Caicedo. FIFA

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dio a conocer los autores de los mejores goles que se vivieron en esta última temporada en todo el mundo. Algunas anotaciones de torneos femeninos y masculinos competirán para llevarse el premio Puskás.

Para esta edición del torneo se tomo en cuenta a 11 anotaciones de diferentes partes del mundo y categorías. Llama la atención la ausencia del gol de la panameña Marta Cox contra Francia durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, el cual fue considerado por muchos medios como uno de los mejores tantos de la justa mundialista.

The FIFA #Puskas Award Nominees! 🏆🎉



🇦🇷 Alvaro Barreal

🇨🇴 Linda Caicedo

🇵🇾 Julio Enciso

🇰🇷 Seong-jin Kang

🇦🇺 Sam Kerr

🇺🇾 Brian Lozano

🇧🇷 Guilherme Madruga

🇪🇸 Ivan Morante

🇵🇹 Nuno Santos

🇰🇿 Askhat Tagybergen

🇧🇷 Beatriz Zaneratto — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 22, 2023

Las votaciones ya están abierta para los aficionados y para emitir su voto debe ingresar a www.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/puskas-award y elegir su anotación favorita de la temporada.

Entre tanto, los goles de la colombiana Linda Caicedo contra Alemania y de la australiana Sam Kerr contra Inglaterra si están presentes entre los nominados de esta edición del premio Puskás.

Entre los nominados también se colaron jugadores que juegan en la segunda división, como Guilherme Madruga, del Botafogo FC-SP, de la serie B de Brasil con una espléndida chilena o el de Ivan Morante que pertenece al UD Ibiza de la categoría de plata de España.

Este último recuerda mucho al gol que logró James Rodríguez en el 2014 durante la Copa Mundial de la FIFA en Brasil. Con una dulce recepción de pecho, Morante se quitó a dos rivales y sin que el balón picara, le puso mecha al esférico y anotó el tanto para su equipo.

También se tomó en cuenta categorías menores para este premio. El coreano Seong-jin Kang está nominado a este premio luego de anotar un 'gol maradoniano' con la sub-20 de Corea del Sur durante la Copa Asiática sub-20.

Los 11 nominados al Premio Puskás

Álvaro Barreal (FC Cincinnati) vs Pittsburgh Riverhounds

Linda Caicedo (Colombia) vs Alemania

Julio Enciso (Brighton) vs Manchester City

Seong-jin Kang (Corea del Sur sub-20) vs Jornadia sub-20

Sam Kerr (Australia) vs Inglaterra

Brian Lozano (Atlas FC) vs Club América

Guilherme Madruga (Botafogo FC-SP) vs Novorizontino

Ivan Morante (UD Ibiza) vs Burgos

Nuno Santos (Sporting Portugal) vs Boavista

Askhat Tagybergen (Kazajistán) vs Dinamarca

Beatriz Zaneratto (Brasil) vs Panamá

Aún no hay fecha para la gala de los premios The Best de la FIFA, pero las votaciones ya están abiertas hasta el próximo 10 de octubre a medianoche.