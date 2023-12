Felipe Baloy pide disculpas por sus acciones durante la final de la LPF

El ex jugador y ahora técnico del Tauro tuvo un enfrentamiento con el cuarto árbitro en los instantes finales de la final frente al CAI

Felipe Baloy, técnico del Tauro. EFE

El CAI y el Tauro se enfrentaron por la final del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) 2023 en la ciudad de Penonomé (Coclé). Ambos equipos dieron lo mejor de si para llevarse el título a casa, pero finalmente el equipo de La Chorrera consiguió el campeonato, convirtiéndose de esa manera en tricampeón de la LPF.

A pesar de este gran logro por parte de los chorreranos una de las imágenes que se llevó los reflectores durante la final fue el comportamiento y los constantes reclamos que realizó Felipe Baloy, técnico del Tauro.

El que fuese capitán de la Selección Nacional de Panamá y también jugador de la escuadra taurina en su momento no estuvo de acuerdo con el colegio central del partido, Fernando Moron, luego de que tan solo se agregaran dos minutos en el segundo tiempo.

Ya con un 3-0 en el marcador en contra y con el partido casi sentenciado Baloy se descargó con el cuarto árbitro y mostró su descontento, ya que para el técnico taurino se debieron añadir más minutos al partido.

Luego de no cesar las reclamaciones por parte de Baloy y algunos miembros del staff técnico el central expulsó al técnico taurino. Además, de Baloy también fueron expulsados West Torres y el preparador de porteros, Carlos Gutiérrez.

Tras esos hechos el técnico del Tauro emitió un comunicado en sus redes sociales expresando disculpas por el comportamiento que tuvo durante la final en Penonomé, aludiendo que seguirá trabajando para evitarlo en el futuro.

Comunicado del técnico del Tauro, Felipe Baloy Redes sociales

"Estoy enteramente agradecido con las oportunidades que la vida me ha brindado y orgulloso de haber tenido la capacidad de aprovecharlas, transitarlas y sobre todo de haber aprendido de cada victoria y cada derrota que a lo largo de mi carrera he tenido porque a pesar de ser profesional esto no es garantía de perfección", expresó.

Añadió que hoy quería "disculparme con todos aquellos que me han apoyado desde el día uno, esos que a pesar de mis desaciertos han estado ahí, con los chicos y chicas que un día han pensado en ser futbolistas y anhelan vestir la camiseta de Panamá, amar un deporte no es fácil".

Para el ex seleccionado nacional, manejar la frustración y el enojo con cosas claves que debe tener un atleta y más siendo una personal referencia para los miles de jóvenes que aspiran a tener una carrera fructífera deportiva y llegar a una selección nacional.

"No se trata de no saber perder, se trata de la impotencia que se siente cuando aún dándolo todo en cada partido, algunas decisiones externas no son las justas, así en el fútbol como en la vida, manejar la frustración y el enojo es fundamental y esto es seguro algo en lo que seguiré trabajando", aseguró.

Baloy llegó esta temporada al banquillo del Tauro, siendo esta su primera experiencia como técnico de un equipo mayor en la LPF. Los taurinos con el ex capitán de Panamá lograron tener una ronda regular muy positiva tras cosechar nueve victorias, cinco empates y tan solo dos derrotas en 16 partidos. Con estos números lograron clasificar directamente a semifinales, donde dejaron en el camino al Alianza tras un global de 3-1.