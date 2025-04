Ancelotti: ‘Si no pensara que vamos a ganar un título, estaría de vacaciones’

El entrenador italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró este lunes que, si no confiara en ganar al menos un título este curso, se habría ido ya “de vacaciones”.

El técnico de Reggiolo, cuyo equipo sigue vivo en Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones -además del Mundial de Clubes, que deberá disputar en junio próximo en Estados Unidos-, analizó el estado del Real Madrid antes del encuentro de ida de cuartos de final del torneo europeo, que jugará este martes contra el Arsenal en el Emirates Stadium.

“Claro que sí”, respondió el técnico ante la pregunta de si confía en ganar un título esta temporada. “Si no, no estaría aquí; me plantearía unas vacaciones”.

El equipo ha sido duramente criticado en varios momentos de esta temporada, especialmente tras perder este fin de semana contra el Valencia en el estadio Santiago Bernabéu, pero Ancelotti no presta atención a esos dichos externos.

“Puede ser que mucha gente se haya cansado (de verle en el banquillo del Real Madrid), pero la persona más importante es el presidente, y él me apoya, me ayuda. Eso es lo que cuenta. Lo que cambia la dinámica es que no se canse la persona más importante de este club”, afirmó.

Además, la actuación contra el Valencia (1-2) provocó la ira de varios aficionados contra el equipo y especialmente contra el brasileño Vinícius Júnior, que fue pitado durante el encuentro.

“Yo no he hablado con él porque no lo necesito. Cuando él piensa que no ha jugado bien, al siguiente lo hace mejor y estoy convencido de que lo hará”, respondió.

Otra de las dudas del Real Madrid es el lanzador de los penaltis, después de que Vinícius fallara contra el Valencia en partido correspondiente a LaLiga.

“Lo hemos pensado y mañana trataremos de manejarlo”, dijo Ancelotti sin dar pistas sobre si el pateador será ahora Kylian Mbappé, Jude Bellingham o el propio Vinícius.

Mientras que el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, calificó a Ancelotti como uno de los entrenadores con una de las “historias más bonitas”, el italiano alabó el trabajo del español desde que llegara al club en 2019.

“No hay muchos equipos completos en Europa, hay equipos que hacen bien unas pocas cosas, pero como el Arsenal no hay muchos. Arteta está haciendo un fantástico trabajo, el equipo es mucho más fuerte que en el pasado y lo será más en el futuro”, dijo.