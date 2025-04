Saka, sin prisa para renovar con el Arsenal

Bukayo Saka, atacante del Arsenal, aseguró que no existe “ninguna prisa” sobre renovar su contrato con el equipo inglés y que es muy feliz aquí.

El inglés, canterano de los ‘Gunners’, tiene dos años más de contrato y se ha mostrado dispuestoa a extender este vínculo.

“Quiero ganar y quiero ganar vistiendo esta camiseta, creo que está bastante claro”, dijo Saka este lunes en rueda de prensa.

“Los aficionados saben lo mucho que les apreció y ya lo visteis el otro día, lo mucho que me quieren, así que es una buena relación y estoy muy feliz de estar aquí. Solo estoy concentrado en ganar”, añadió el jugador, que este martes será titular contra el Real Madrid en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones.

“No creo que nadie tenga prisa. Me quedan dos años de contrato así que estoy relajado. Todo el mundo sabe lo que pienso y os lo he dicho a vosotros también, no creo que haya mucho más que decir”.