Superintendencia de Sujetos No Financieros publica guía estratégica para prevención de delitos

La Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) presentó este marte su Guía de Consulta del Sujeto Obligado no financiero, que pretende reforzar las obligaciones legales en lo que a prevención de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo se refiere.

Con esta guía, los Sujetos Obligados no Financieros (SONF) podrán tener presente todos los aspectos que un programa de prevención con enfoque de riesgo debe contemplar.

A su vez, brinda datos sobre las normativas aplicables en las supervisiones por la SSNF y los recursos que ofrece la entidad a los SONF, a la para de prevenir que los propios SONF sean usados para los delitos antes mencionados.

Para la superintendente Isabel M, Fernández, esta guía simboliza un paso estratégico para el fortalecimiento institucional de la SSNF.

Agregó que esta guía es la primera de varias herramientas que se están desarrollando para apoyar a los Sujetos Obligados No Financieros. “Y las haremos con la misma filosofía que nos define como institución: ser una Superintendencia de puertas abiertas, accesible, cercana y comprometida con su misión”, señaló.