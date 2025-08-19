Fundación Oír es Vivir anuncia su VIII Subasta Anual de Arte

La exposición reúne a artistas provenientes de Panamá, Argentina, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Venezuela y Perú, entre otros países. Entre los nombres destacados figuran Alfredo Sinclair, Iván Delgado, Limán Zúñiga, Juan Carlos Rivero-Cintra, Jessica Schneider, Fernando Toledo, Aristides Ureña, Alessandra Rosas, Carlos Guzmán, César Arboleda, Brian Vergara, Eliézer Martínez, Enrique Jaramillo, Gabriel Wong, Gennaro Rodríguez, Ernesto Córdova, Gabriela Batista, Momo Magallón, Gabriela Esplá, Lulu Molinares y Juan Raúl Díaz, junto a muchos más.