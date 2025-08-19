Fundación Oír es Vivir anuncia su VIII Subasta Anual de Arte

La Fundación Oír es Vivir llevará a cabo su VIII Subasta Anual de Arte, un evento que combina la apreciación artística con un impacto social transformador. En esta edición, 139 obras de 115 artistas nacionales e internacionales estarán disponibles, ofreciendo una muestra diversa que va desde talentos emergentes hasta creadores consagrados. El objetivo de la subasta es recaudar fondos para brindar atención auditiva a poblaciones vulnerables en Panamá, haciendo que cada pieza adquirida se convierta en una oportunidad de devolver sonidos, palabras y sonrisas a quienes más lo necesitan.

Talento global por una causa local

La exposición reúne a artistas provenientes de Panamá, Argentina, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Venezuela y Perú, entre otros países. Entre los nombres destacados figuran Alfredo Sinclair, Iván Delgado, Limán Zúñiga, Juan Carlos Rivero-Cintra, Jessica Schneider, Fernando Toledo, Aristides Ureña, Alessandra Rosas, Carlos Guzmán, César Arboleda, Brian Vergara, Eliézer Martínez, Enrique Jaramillo, Gabriel Wong, Gennaro Rodríguez, Ernesto Córdova, Gabriela Batista, Momo Magallón, Gabriela Esplá, Lulu Molinares y Juan Raúl Díaz, junto a muchos más.

Modalidad híbrida