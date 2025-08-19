  1. Inicio
Fundación Oír es Vivir anuncia su VIII Subasta Anual de Arte

Obra de Alan Urribarrí.
Obra de Alan Urribarrí. Cedida
Por
Sandry Crespo
  • 19/08/2025 18:35

La Fundación Oír es Vivir llevará a cabo su VIII Subasta Anual de Arte, un evento que combina la apreciación artística con un impacto social transformador. En esta edición, 139 obras de 115 artistas nacionales e internacionales estarán disponibles, ofreciendo una muestra diversa que va desde talentos emergentes hasta creadores consagrados.

El objetivo de la subasta es recaudar fondos para brindar atención auditiva a poblaciones vulnerables en Panamá, haciendo que cada pieza adquirida se convierta en una oportunidad de devolver sonidos, palabras y sonrisas a quienes más lo necesitan.

Talento global por una causa local

La exposición reúne a artistas provenientes de Panamá, Argentina, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Venezuela y Perú, entre otros países. Entre los nombres destacados figuran Alfredo Sinclair, Iván Delgado, Limán Zúñiga, Juan Carlos Rivero-Cintra, Jessica Schneider, Fernando Toledo, Aristides Ureña, Alessandra Rosas, Carlos Guzmán, César Arboleda, Brian Vergara, Eliézer Martínez, Enrique Jaramillo, Gabriel Wong, Gennaro Rodríguez, Ernesto Córdova, Gabriela Batista, Momo Magallón, Gabriela Esplá, Lulu Molinares y Juan Raúl Díaz, junto a muchos más.

Modalidad híbrida

La subasta se realizará en formato híbrido. La subasta presencial, con una selección especial de obras curadas por Reinier Rodríguez (Menú Creativo) y Francisco Sousa (@PanamaPlastica), tendrá lugar el 28 de agosto a las 6:00 p.m. en las instalaciones de GAC Motor en Calle 50. La entrada será libre para el público.

En paralelo, la subasta virtual estará disponible del 28 al 31 de agosto en la plataforma 32auctions.com/oiresvivir2025, donde los interesados podrán explorar el catálogo completo y participar en las pujas desde cualquier lugar.

Con esta iniciativa, la Fundación Oír es Vivir reafirma su compromiso con la inclusión y la salud auditiva, al tiempo que ofrece a los coleccionistas y amantes del arte la posibilidad de invertir en obras de gran valor mientras apoyan una causa social.

