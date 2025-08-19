Más deuda interna: Gobierno adjudica $436 millones en Letras del Tesoro

El Gobierno, a través del <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),</a></b> adjudicó <b>$436 millones </b>en subasta de <b>Letras del Tesoro</b>. La cifra superó la oferta inicial que se encontraba alrededor de los <b>$50 millones.</b>En total se adjudicaron <b>$313.9 millones</b>, con un rendimiento promedio de<b> 5,36 %</b>, lo que representa <b>29 puntos básicos</b> menos que la subasta anterior y se ubica incluso<b> 40 puntos básicos</b> por debajo de la referencia internacional.Según el <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">MEF,</a></b> estos resultados reflejan la confianza de los inversionistas en la solidez de la economía panameña y en la disciplina fiscal del Gobierno. '<i>Asimismo, se suma el buen desempeño fiscal registrado en junio, que confirma que </i><i><b><a href="/tag/-/meta/panama">Panamá </a></b></i><i>avanza en línea con la meta de déficit fiscal del</i><i><b> 4%</b></i><i> del producto interno bruto establecida en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, asegurando un 2025 de mayor orden y sostenibilidad en las finanzas públicas</i>', rescató la entidad, en un comunicado.