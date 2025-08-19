Más deuda interna: Gobierno adjudica $436 millones en Letras del Tesoro

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), adjudicó $436 millones en subasta de Letras del Tesoro.

La cifra superó la oferta inicial que se encontraba alrededor de los $50 millones.

En total se adjudicaron $313.9 millones, con un rendimiento promedio de 5,36 %, lo que representa 29 puntos básicos menos que la subasta anterior y se ubica incluso 40 puntos básicos por debajo de la referencia internacional.

Según el MEF, estos resultados reflejan la confianza de los inversionistas en la solidez de la economía panameña y en la disciplina fiscal del Gobierno.

”Asimismo, se suma el buen desempeño fiscal registrado en junio, que confirma que Panamá avanza en línea con la meta de déficit fiscal del 4% del producto interno bruto establecida en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, asegurando un 2025 de mayor orden y sostenibilidad en las finanzas públicas”, rescató la entidad, en un comunicado.