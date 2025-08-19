  1. Inicio
Más deuda interna: Gobierno adjudica $436 millones en Letras del Tesoro

El MEF se encarga de realizar las emisiones de Letras del Tesoro.
El MEF se encarga de realizar las emisiones de Letras del Tesoro. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 19/08/2025 16:23
La cifra superó la oferta inicial que se encontraba alrededor de los $50 millones

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), adjudicó $436 millones en subasta de Letras del Tesoro.

La cifra superó la oferta inicial que se encontraba alrededor de los $50 millones.

En total se adjudicaron $313.9 millones, con un rendimiento promedio de 5,36 %, lo que representa 29 puntos básicos menos que la subasta anterior y se ubica incluso 40 puntos básicos por debajo de la referencia internacional.

Según el MEF, estos resultados reflejan la confianza de los inversionistas en la solidez de la economía panameña y en la disciplina fiscal del Gobierno.

Asimismo, se suma el buen desempeño fiscal registrado en junio, que confirma que Panamá avanza en línea con la meta de déficit fiscal del 4% del producto interno bruto establecida en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, asegurando un 2025 de mayor orden y sostenibilidad en las finanzas públicas”, rescató la entidad, en un comunicado.

¿Qué son las Letras del Tesoro?

El Gobierno solicita letras del tesoro y notas del tesoro principalmente para obtener financiamiento y fortalecer el mercado local de capitales.

Las letras y notas del tesoro son instrumentos de deuda pública que el Gobierno utiliza para obtener fondos a corto y mediano plazo, respectivamente.

Esto permite al Gobierno cubrir sus necesidades de financiamiento, incluyendo gastos públicos, pagos de deudas y proyectos de inversión, a la vez que diversifica sus fuentes de financiamiento y reduce su dependencia de los mercados internacionales.

La principal diferencia entre una letra del tesoro y una nota del tesoro radica en su plazo de vencimiento. Las letras del tesoro son valores a corto plazo, generalmente con vencimientos de un año o menos, mientras que las notas del tesoro son valores a medio plazo, con vencimientos que suelen ser de 2 a 10 años.

