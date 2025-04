Asegura que por su parte limó asperezas con el líder de Vamos, Juan Diego Vázquez, y que el problema de la unidad independiente no viene de su colectivo. “Claramente que no hay interés de parte de ellos”, contó a “La Decana”. Sin dejar de apuntar al 2029, cuenta cómo se prepara MOCA desde el campo de la oposición

A su juicio, ¿cómo debe resolverse el tema Ricardo Martinelli?

Martinelli no debe ser protegido ni ayudado por el Ejecutivo, ni por las instancias del Estado para que pueda evadir sus penas impuestas por la justicia panameña. Yo no le hubiera dado el salvoconducto. Lo dije en la campaña, lo digo ahora, está condenado por delitos comunes y no es un perseguido político (...) un show judicial, mediático, una gran distracción. Lo denunciamos días antes de las elecciones que se había concretado un pacto político entre el señor [José Raúl] Mulino y varios factores para poder consolidar la llegada a la presidencia de la República.

Usted habla que existen “pactos” de impunidad ¿Cómo se supone que se acaba eso?

MOCA ha propuesto una alternativa de no pactos de impunidad, creo que eso es lo que me ha costado el no llegar a la presidencia, porque todos estos pactos hipotecan al presidente cuando llega al gobierno. ¿Cómo se detiene esto?, con un presidente que no pacte.