DGI extiende hasta el 31 de diciembre el plazo para actualizar el RUC

La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció que extendió el plazo para que las personas naturales y jurídicas actualicen su información en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Los contribuyentes tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025, según lo establece la Resolución N.°201-6695 del 12 de agosto de 2025.

El incumplimiento de esta obligación conlleva multas entre 100 y 500 dólares, de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Tributario.

Para actualizar los datos se debe:

- Ingresar al portal e-Tax 2.0

- Iniciar sesión con el RUC y contraseña

- Seleccionar la opción “Solicitud de actualización de RUC”

- Completar todos los campos del formulario

- Verificar la información y enviar la solicitud