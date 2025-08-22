DGI extiende hasta el 31 de diciembre el plazo para actualizar el RUC

La <a href="/tag/-/meta/dgi-direccion-general-de-ingresos">Dirección General de Ingresos</a><b> </b>(DGI) anunció que extendió el plazo para que las personas naturales y jurídicas actualicen su información en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).Los contribuyentes tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025, según lo establece la Resolución N.°201-6695 del 12 de agosto de 2025.El incumplimiento de esta obligación conlleva multas entre 100 y 500 dólares, de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Tributario.<b>Para actualizar los datos se debe:</b>- Ingresar al portal <b>e-Tax 2.0</b>- Iniciar sesión con el RUC y contraseña- Seleccionar la opción <b>'Solicitud de actualización de RUC'</b>- Completar todos los campos del formulario- Verificar la información y enviar la solicitud