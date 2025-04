De Bruyne se va del Manchester City

Kevin de Bruyne, leyenda del Manchester City, abandonará el club a final de temporada poniendo fin a una de las carreras más importantes en la historia del conjunto inglés.

Fichado procedente del Wolfsburgo en 2015 a cambio de 60 millones de euros, el belga ha salido barato al City, convirtiéndose en una auténtica leyenda en el Etihad Stadium, disputando 413 partidos, marcando 106 goles y repartiendo 174 asistencias.

En su palmarés figuran seis Premier League, cuatro de ellas consecutivas, una Champions League, la primera en la historia del club, dos FA Cup, cinco Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

El centrocampista tendrá dos opciones más para redondear esta vitrina, en la FA Cup, donde juegan las semifinales contra el Nottingham Forest, y en el Mundial de Clubes de la FIFA, que comienza en junio en Estados Unidos.

De Bruyne ha sido una pieza instrumental para entender los éxitos del equipo de Pep Guardiola en las últimas temporadas, con su punto álgido en la 2022-2023, cuando los ‘Sky Blues’ se convirtieron en el segundo equipo inglés en la historia en conquistar el triplete (Liga, Copa y Liga de Campeones), tras eManchester United de Alex Ferguson (1999).

“Si veis esto os podéis imaginar qué voy a decir, así que iré directo y os haré saber que van a ser mis últimos meses como jugador del Manchester City. Nada de esto es fácil de decir, pero como futbolista sabes que este día llega. El día es hoy y os merecéis escucharlo de mí”, dijo De Bruyne en una carta publicada en sus redes sociales.

“El fútbol me ha traído a todos vosotros y a esta ciudad. Seguir mi sueño, sin saber que este tiempo me cambiaría la vida. Esta ciudad, este club y esta gente me lo ha dado todo. No he tenido otra opción que dar lo mejor de mí, y sabés qué, lo hemos ganado todo. Nos guste o no, es momento de decir adiós. Mánchester siempre estará en el pasaporte de mis hijos y, sobre todo, en nuestros corazones. Esta siempre será nuestra casa. Toda historia llega a un final, pero este ha sido definitivamente el mejor capítulo”, añadió.

A nivel individual, De Bruyne ha sido elegido mejor jugador del City en cuatro temporadas, mejor jugador de la Premier League en dos ocasiones, incluido en el mejor once de la competición en seis ocasiones, además de ser una vez elegido el mejor centrocampista de la Champions.

El belga acaba contrato en junio y es libre de negociar con quién quiera, siendo una salida fuera de Europa la opción más probable a sus 33 años. En los últimos días ha estado relacionado con un movimiento hacia Estados Unidos o Arabia Saudí.