El último en oficializar su fichaje fue Claudio Echeverrí. El talentoso delantero, de 18 años, recién cumplidos (2 de enero) ya se comprometió oficialmente con el Manchester City hasta el 2028. El club inglés pagará aproximadamente 14.5 millones de dólares al River Plate por su pase, más nueve millones en variables por rendimiento personal. Echeverrí se mantendrá cedido en River Plate hasta diciembre de 2024 y no se descarta que para el 2025 sea cedido en el Girona.

Echeverrí no llegará solo a Inglaterra. El Boca Juniors y el Brighton & Hove Albion acordaron el traspaso de Valentín Barco. El lateral izquierdo, quien hizo una gran última temporada con los xeneizes , llegará al club inglés luego de hacerse efectivo el pago de la cláusula de recisión de Barco por casi 10 millones de dólares.

El Brighton intentó negociar hasta el final con Boca Juniors, pero el dinero ofrecido no fue suficiente para hacer una negociación por lo que se optó por pagar dicha cláusula. Barco estará unido al club inglés por los siguientes cinco años y una vez termine su compromiso con la sub-23 de Argentina en el Preolímpico se reportará con la escuadra dirigida por Roberto De Zerbi.

El propio argentino ya ha mencionado que se siente listo para dar el salto y ‘cruzar el charco’ para emprender una nueva aventura e incluso dentro del seno de Atlanta se confirmó que de llegar una buena oferta por el argentino, analizarán la situación. “Las cosas cambian, como saben, en la ventana de transferencias, si las ofertas llegan en diciembre, enero, tendremos una conversación con el jugador”, expresó Carlos Bocanegra, vicepresidente y secretario técnico de Atlanta United en una conferencia de prensa.

“Pero en realidad con Thiago hemos creado algo de modo que si le gustaría quedarse y no llega la oferta adecuada y el club adecuado no llega por él, entonces puede quedarse y está feliz aquí. Creo que eso es genial para nosotros. Estamos planeando que regrese. Las cosas pueden cambiar. No quiero decir al 100% que estará de regreso porque así es como funciona en el mundo del fútbol global”, afirmó.