Bellingham: ‘La palabra más repetida en el vestuario es remontada’

Jude Bellingham, centrocampista inglés del Real Madrid, aseguró este martes que, tras la dura derrota por 3-0 en el Emirates Stadium, ya en el autobús comenzaron a creer en una remontada en el Santiago Bernabéu ante el Arsenal, y reconoció que es la palabra más repetida los últimos días en el vestuario madridista.

“Remontada es la palabra más repetida en el vestuario. He visto un millón de vídeos que nos motivan mucho. Es una noche hecha a la medida del Real Madrid”, aseguró en la Ciudad Real Madrid en rueda de prensa Bellingham.

“Emilio (Butragueño) nos ha hablado alguna vez de un partido ante el Anderlecht, un 6-1. He visto vídeos en TikTok, la fuente donde bebo estos días. He visto las más recientes, las más añejas, queremos ser partes de esto y añadir historia al club. No hay nada que no hayamos hecho en la Champions y mañana es una oportunidad muy importante para marcar el futuro”, valoró.

Por otra parte, Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aplicó a la remontada que su equipo intentará ante el Arsenal inglés para pasar a semifinales de la Liga de Campeones, el lema del tenista español Carlos Alcaraz y afirmó que necesitan “un partido serio con cabeza, corazón y cojones”.

En la rueda de prensa previa al partido de vuelta de cuartos de final del torneo europeo -al que el Real Madrid llega con una desventaja de 3-0 y para el que buscará una nueva noche mágica en el estadio Santiago Bernabéu-, Ancelotti recurrió a esa máxima de Alcaraz, quien defiende los valores que siempre le ha transmitido su abuelo y que se los ha tatuado en un brazo.

“El papel de la afición es muy importante, muchas veces su empujón nos ha ayudado mucho en los últimos años. Mañana será lo mismo, necesitamos un partido a nuestro máximo nivel para intentar cambiar una eliminatoria que, a día de hoy, está muy difícil”, resaltó el técnico, dando valor al empuje que tendrán sus jugadores desde la grada del coliseo madrileño.

“Pero mañana queremos cambiar este pensamiento jugando un partido serio, con cabeza, corazón y cojones. Lo que ha dicho Alcaraz me ha gustado. El equipo está motivado e ilusionado. Estoy seguro de que a nivel mental y de compromiso estamos muy bien. La cabeza fría va a ser muy importante porque hay que tener un buen control del partido”, añadió.