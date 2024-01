Carlo Ancelotti renueva con el Real Madrid hasta el 2026

“Para mí tiene valor el hecho de que el club quiera seguir con mi trabajo. La intrahistoria de la negociación no es tan importante porque siempre he dicho que no tenía prisa. El club decidió hacerlo ahora porque estaría contento con el trabajo. Si es un éxito no lo sé, el éxito aquí es ganar partidos y eso intentaremos seguir haciendo”, señaló el estratega.

“La realidad es que yo tuve contacto con la selección brasileño, con el que era su presidente, Ednaldo Rodrígues, al que le agradezco el cariño y el interés para entrenar a Brasil, algo que me hizo sentir mucho orgullo, pero todo estaba pendiente de la decisión del Real Madrid. En los últimos meses Ednaldo dejó de ser presidente y la cosa al final ha sido como siempre he querido: quedarme en el Real Madrid. No sé si Brasil me querrá en 2026 y no sé si estarán contentos con mi decisión”, aseguró Ancelotti.