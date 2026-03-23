De Durban a Ciudad del Cabo: Los dos escenarios históricos de los amistosos Panamá ante Sudáfrica

La selección de Panamá entró en modo preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA. El combinado panameño tendrá en los próximos días dos pruebas de alta competitividad ante el rival de Sudáfrica.

Meses atrás la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) confirmó que el equipo jugará dos partidos amistosos contra la selección sudafricana, ambos en África siendo estos los primeros partidos de Panamá en el continente africano en toda su historia. El primero de ellos se jugará en la de Durban, mientras que el segundo en Ciudad del Cabo.

En Durban, los dirigidos por Thomas Christiansen jugarán en el Estadio Moses Mabhida en Durban este viernes 27 de marzo, el cual tiene una capacidad para unos 62 mil aficionados. Este recinto fue construido para la Copa Mundial de la FIFA 2010 y tiene una capacidad para unos 62 mil aficionados.

Lleva el nombre de Moses Mabhida, quien fue un exsecretario del Partido Comunista Sudafricano.

De hecho, en este estadio se jugaron varios partidos de aquella cita mundialista, hasta siete encuentros, cinco de los cuales fueron de la fase de grupos, uno de los octavos de final (Países Bajos vs. Eslovaquia) y uno de las semifinales (Alemania vs. España).

Aquí también se jugó el España vs. Suiza, Alemania vs. Australia, Portugal vs. Brasil, entre otros de aquella fase de grupos.

En la parte superior del estadio tiene un arco el cual simboliza la unión de Sudáfrica tras el ‘Apartheid’. Aquí se juegan otros deportes como el rugby (muy famoso en esta zona) y se celebran cientos de conciertos.

Cabe destacar que Durban se encuentra en el sector sureste de Sudáfrica, a las orillas del Océano Índico y es la tercera ciudad más grande del país, tras Johannesburgo y Ciudad del Cabo.

Una vez culminado este partido, el equipo panameño viajará hacia el otro extremo de Sudáfrica, hacia el oeste, concretamente a Ciudad del Cabo, el cual está a unos 1300 kilómetros de Durban en avión.

En esta otra locación, Panamá jugará su segundo partido amistoso contra Sudáfrica este martes 31 de marzo, concretamente en el Estadio de Ciudad del Cabo, el cual tiene una capacidad para unos 64 mil aficionados.

En este recinto también se jugó la Copa Mundial de la FIFA 2010, albergando un total de ocho encuentros, cinco de la fase de grupos, uno de los octavos de final (España vs. Portugal), uno de cuartos de final (Argentina vs. Alemania) y la semifinal entre Uruguay vs Países Bajos.

El estadio se localiza en el zona de Green Point, cerca del Océano Atlántico y tiene vistas a la icónica Montaña de la Mesa. En este recinto también se practica el rugby y alberga conciertos de gran envergadura. Destacar que aquí estaba antes el Green Point Stadium, pero fue reconstruido para el Mundial 2010 y adoptó el nuevo nombre.