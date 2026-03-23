Trump anuncia tregua con Irán y habla de ‘resolución total’, pero Teherán niega negociaciones

El anuncio de la pausa en los ataques ocurre tras una escalada significativa. Días antes, Trump había advertido que Estados Unidos podría atacar centrales eléctricas iraníes si no se desbloqueaba el estrecho de Ormuz, un punto neurálgico para el comercio global de petróleo.La amenaza elevó el riesgo de una confrontación directa entre ambas potencias, con posibles repercusiones globales. El estrecho de Ormuz concentra cerca de una quinta parte del tránsito mundial de crudo, por lo que cualquier interrupción tiene efectos inmediatos en los precios internacionales y en la estabilidad energética.La tregua, aunque limitada, ha sido interpretada como un intento de contener la escalada y dar espacio a una solución negociada. No obstante, la falta de una versión coincidente entre Washington y Teherán debilita la credibilidad de ese escenario.