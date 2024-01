“No tenemos el Barça de 2010. Me da igual el resultado, lo que quiero es un equipo con alma. Necesitábamos la victoria. Nos hubiese gustado que fuera un partido más tranquilo, pero en estos momentos hay que ganar como sea. Si nos falta efectividad, como mínimo debemos tener alma y agresividad. O corremos como animales o no llegamos. O nos dejamos la piel y la vida, o no ganaremos nada”, señaló Xavi tras el encuentro con el colista de La Liga.